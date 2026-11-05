Kinezi bijesni zbog milijardera: Kučineli na crvenom tepihu glumicu pipao po grudima, nije mu prvi put

Sporni događaj odigrao se 22. oktobra u Šangaju, na premijeri dokumentarca "Brunello: The Gracious Visionary", posvećenog životu i karijeri poznatog dizajnera.

Izvor: Instagram

Italijanski milijarder i modni dizajner Brunelo Kučineli našao se na udaru kritika u Kini nakon što se društvenim mrežama proširio snimak sa premijere dokumentarnog filma o njegovom životu. Na njemu se vidi kako 73-godišnji kreator dodiruje kinesku glumicu Liu Tao u predjelu grudi, što je izazvalo brojne negativne reakcije i komentare.

Sporni događaj odigrao se 22. oktobra u Šangaju, na premijeri dokumentarca "Brunello: The Gracious Visionary", posvećenog životu i karijeri poznatog dizajnera.

Na snimku koji kruži kineskim društvenim mrežama vidi se kako Kučineli najprije drži glumicu za unutrašnji dio ruke i privlači je ka sebi, a zatim spušta ruku na sredinu njenih grudi.

Njegov postupak izazvao je burne reakcije korisnika, koji su ocijenili da je takav fizički kontakt bio nepotreban i neprijatan za glumicu. Prema pisanju kineskih medija, 48-godišnja Liu Tao pokušala je da okrene tijelo u stranu i udalji se od milijardera. Iako je on nastavio da je dodiruje, glumica je tokom fotografisanja zadržala osmijeh, dok je prilikom odlaska sa događaja, kako se navodi, djelovala napeto i uznemireno.

Nije mu prvi put

Ovo nije prvi put da se Kučineli suočava sa negativnim reakcijama zbog ponašanja prema poznatim ženama. Pažnju javnosti privukao je i njegov odnos prema kineskoj glumici Čen Duling na istoj manifestaciji.

Prema navodima medija, milijarder ju je uhvatio za ruku i zagrlio oko struka, a potom je dodirivao uz objašnjenje da želi da joj namjesti porub haljine.

Nakon što su snimci počeli da kruže internetom, ponovo su aktuelizovani i raniji događaji na kojima je dizajner bio u centru pažnje zbog fizičkog kontakta sa poznatim ženama.

U septembru je optužen da je tokom premijere svog dokumentarca u Hongkongu stavio ruku previše blizu struka južnokorejske glumice Kim Ju-džong.

Takođe, u februaru, tokom Nedjelje mode u Milanu, snimljen je kako drži za ruku kinesku skijašicu Ajlin Gu i podiže je uvis, prije nego što je ona povukla ruku.

Kineski mediji osudili njegovo ponašanje

O slučaju su izvještavali i kineski mediji, koji su kritikovali postupke italijanskog milijardera. Portal "Hongkong 01" ocijenio je da je Kučineli prešao granice društveno prihvatljivog ponašanja, dok je državni medij "The Paper" u uredničkom komentaru istakao da nijedan poslovni čovjek, bez obzira na položaj i uticaj, nije iznad osnovnih pravila ponašanja.

"Poslovni magnat očigledno je prešao granice u odnosu prema glumicama", navedeno je u tekstu.

U komentaru je naglašeno i da kulturne razlike ne mogu biti opravdanje za optužbe za seksualno uznemiravanje, kao i da društveni status nikoga ne oslobađa odgovornosti za sopstveno ponašanje.

Posebno je istaknuto da izvinjenje ne treba da traže žene koje su pokušavale da izbjegnu neželjeni fizički kontakt i održe distancu.

Ko je milijarder Brunelo Kučineli?

Brunelo Kučineli poznat je kao "kralj kašmira", a svoje modno carstvo izgradio je gotovo od nule.

Krajem sedamdesetih godina, sa svega 24 godine, napustio je studije inženjerstva i uz pozajmicu od oko 550 dolara pokrenuo sopstveni posao. Već 1978. godine predstavio je prvu kolekciju džempera od kašmira u jarkim bojama.

Danas je njegov brend sinonim za luksuz, a pojedini džemperi od kašmira dostižu maloprodajne cijene i do 5.500 evra.

(TheSun/MONDO)