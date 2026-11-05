Top 5 horora zbog kojih ćete spavati s upaljenim svjetlom: Demoni, duhovi i uklete kuće, zlo dostojno Stivena Kinga

Ukoliko ste pročitali svih 65 romana legendarnog Stivena Kinga, kralja horor žanra, i spremni ste za nešto novo - donosimo vam 4 preporuke i naravno, jednog "kralja" da zaokružimo top 5.

Izvor: printscreen/youtube/CARLOS APOLO - TRAILERS GEEK

Ljubitelji horora dobro znaju da nije lako pronaći knjigu koja će ih zaista uplašiti, naročito ako su već prošli kroz književni svijet Stivena Kinga. Iako je majstor horora odavno postavio gotovo nedostižne standarde, to ne znači da nema još mnogo sjajnih knjiga koje zaslužuju vašu pažnju.

Postoje autori koji su uspjeli da stvore podjednako mračne, uznemirujuće priče u kojima se briše granica između stvarnosti i natprirodnog.

U nastavku vam donosimo pet naslova zbog kojih ćete se osvrtati na svaki šum i spavati sa upaljenim svjetlom:

1."Between Two Fires“ - Kristofer Buelman

Ako volite elemente mračne fantastike u Kingovim romanima, poput onih u knjigama "Oči zmaja" i serijalu "Mračna kula", ovaj srednjovjekovni horor je pravi izbor.

Izvor: Youtube

Radnja je smještena u vrijeme epidemije kuge, a prati osramoćenog viteza koji u jednom normandijskom selu upoznaje djevojčicu bez roditelja. Ona vjeruje da razgovara sa Božjim anđelima, ali ono što slijedi mnogo je mračnije i opasnije nego što se na prvi pogled čini.

Zanimljivost: novo izdanje romana sadrži predgovor koji je napisao Kingov sin, pisac Džo Hil (Joe Hill), čija su djela takođe odličan izbor za ljubitelje Stivena Kinga.

2. "Our Share of Night"- Marijana Enrikez

Ako volite obimne Kingove romane, onda bi trebalo da se prepustite ovoj uzbudljivoj priči o kultovima, porodičnom nasljeđu i čistom zlu.

Izvor: Youtube

Nakon smrti supruge, jedan otac pokušava da spasi sina od sudbine koja mu je unaprijed namijenjena – mjesta u potpuno poremećenom kultu porodice njegove pokojne žene, poznatom kao Red. Njegovi pripadnici vjeruju da će kroz činjenje stravičnih zločina uspjeti da dostignu besmrtnost.

Roman potpisuje Marijana Enrikez, dok je prevod na engleski uradila Megan Mekdauel.

3. "Boys in the Valley" - Filip Frakasi



Drevno zlo ulazi u sirotište i počinje da opsjeda dječake. Klasičan, atmosferičan horor sa demonskim elementima, koji je i sam Stiven King opisao kao horor stare škole.

Ovo je posebno zanimljiva knjiga za ljubitelje priča u kojima se zlo prenosi sa jedne osobe na drugu, poput onoga što se događa u Kingovom romanu "Regulatori".

Radnja je smještena u početak 20. vijeka i prati trideset dječaka i nekoliko sveštenika koji žive u sirotištu Svetog Vinsenta, na zabačenom području Pensilvanije.

Jedne noći, u sirotište primaju nepoznatog čovjeka koji umire od misteriozne bolesti. Međutim, on sa sobom donosi drevno zlo koje se među dječacima širi poput požara.

4. "The Good House" - Tananariv Due

Sve što Tananariv Due napiše zaslužuje pažnju, ali ovaj roman možda je najbliži Kingovom književnom senzibilitetu.

Priča prati majku koja se vraća u porodičnu kuću kako bi se suočila sa tragedijom koja se dogodila dvije godine ranije. Međutim, ubrzo otkriva da u kući koju su mještani nekada nazivali „dobrom kućom“ možda obitava zlo protiv kojeg se njena baka borila prije više od sedam decenija.

5."Vreća kostiju" - Stiven King

Naravno, listu ne možemo završiti bez još jednog Kingovog romana koji zaslužuje posebno mjesto – "Vreća kostiju". Objavljen 1998. godine, ovaj roman predstavlja spoj psihološkog horora, misterije, natprirodnih pojava i snažne emotivne drame.

Glavni junak je Majk Nunen, uspješan pisac koji nakon iznenadne smrti supruge Džoane zapada u duboku tugu i suočava se sa kreativnom blokadom. U potrazi za mirom, odlazi u svoju ljetnju kuću pored jezera u Mejnu, poznatu kao „Sara se smije“.

Umjesto očekivanog predaha, počinju da ga proganjaju neobjašnjivi događaji i jezivi snovi. Ubrzo upoznaje mladu ženu i njenu kćerku, koje se nalaze usred bolne borbe za starateljstvo, ali i otkriva da kuća krije mračnu prošlost koju niko nije spreman da razotkrije.

Kako se tajne budu otkrivale, Majk će shvatiti da prošlost nikada nije zaista mrtva i da neka zla ne nestaju čak ni kada pomislimo da smo ih zauvijek ostavili iza sebe.

"Vreća kostiju“ idealna je za čitaoce koji vole Kingov sporiji, atmosferični horor, u kojem se strah postepeno uvlači pod kožu, a misterija se raspliće kroz porodične tajne, duhove i davno počinjene nepravde.