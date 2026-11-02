Svi bruje da je Hajdi Klum kostimom za Noć vještica otkrila tajne filma "Betmen 2": Jedan detalj privukao pažnju

Pažnju fanova nije privukla samo transformacija Hajdi Klum već i fotografije koje su pratile nastanak kostima.

Izvor: Profimedia/mad_ey3_ / SplashNews.com / Splash/ Xavier Collin / Avalon

Manekenka Hajdi Klum ove godine je za Noć vještica ponovo privukla pažnju neobičnim kostimom. Maskirala se u ogromnu, jezivu odsječenu šaku, sa replikama burmi koje nosi u stvarnom životu.

Ipak, pažnju fanova nije privukla samo njena transformacija već i fotografije koje su pratile nastanak kostima.

Naime, na snimcima iz radionice specijaliste za filmske efekte i šminku Majka Marina, koji je radio i na filmu "Betmen" iz 2022. godine, kao i seriji "Pingvin", primijećeni su predmeti koji bi mogli da budu povezani sa negativcima iz nastavka filma.

Upozorenje: Tekst sadrži moguće spojlere o likovima u filmu "Betmen 2".

Među predmetima se našao odlivak lica za koji su korisnici društvenih mreža procijenili da podsjeća na glumca Brajana Tajrija Henrija, i to sa deformisanom usnom.

Zbog toga su pojedini pomislili da je riječ o liku Dvoličnog (Two-Face), odnosno Harviju Dentu, nekadašnjem tužiocu Gotama čije je lice unakaženo nakon napada.

Dodatnu pažnju privukla je kutija sa natpisom "Zsas". Riječ je o Viktoru Zsasu, serijskom ubici iz stripova o Betmenu koji za svaku žrtvu urezuje po jednu recku na svom tijelu.

Ovi detalji ponovo su pokrenuli priče o ulozi Sebastijana Stena u predstojećem filmu. Novinar Džef Snajder je još u junu izvijestio da bi Sten trebalo da igra Zsasa, dok bi Brajan Tajri Henri trebalo da tumači Harvija Denta, odnosno Dvoličnog. Ipak, ove informacije o podjeli uloga nisu zvanično potvrđene.

"Iskreno, ja sam štreber za stripove, tako da je rad na filmu 'Betmen 2' za mene ostvarenje sna. Radimo neke zaista zanimljive stvari sa šminkom u ovom novom filmu i to je za mene san", rekao je Marino.

Ipak, za sada nema potvrde da predmeti sa fotografija zaista imaju veze sa nastavkom filma, niti da su namjerno prikazani kao tragovi o novim likovima.

Reditelj Met Rivs potvrdio je u maju da će se Brajan Tajri Henri i Sebastijan Sten pojaviti u nastavku, ali nije otkrio koje će likove tumačiti. Magazin Variety je ranije objavio da je Sten predviđen za ulogu Harvija Denta.

Sten je o filmu govorio i u oktobru, gostujući u podkastu "Happy Sad Confused", kada je poručio da će ostvarenje biti sjajno i dodao da je za njega ovo potpuno drugačije iskustvo od svega što je do sada radio.

Premijera filma "Betmen 2" zakazana je za 18. februar 2028. godine. Ostvarenje je prvobitno trebalo da bude prikazano u oktobru 2025, ali je odloženo zbog štrajkova u Holivudu.

Snimanje je privremeno obustavljeno prošlog mjeseca, nakon što se Rivs povukao iz ličnih razloga. Film "Betmen" iz 2022. godine bio je prvi dio ove filmske priče.

(Yahoo/MONDO)