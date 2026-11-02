Selena Gomez neprepoznatljiva: Povratila kilažu sa početka karijere, glasine o Ozempiku ne prestaju

U februaru 2023. godine Selena Gomez tvoreno govorila o promjenama u izgledu i objasnila da njena terapija izaziva zadržavanje vode u organizmu.

Izvor: Instagram/ selenagomez

Selena Gomez pojavila se na svjetskoj sceni 2010. godine, kada je svoju muzičku karijeru započela sa samo 18 godina. Tada je tinejdžerkama bila jedna od omiljenih pjevačica, a tokom veze sa Džastinom Biberom važili su za jedan od najpoznatijih parova na svjetskoj javnoj sceni tih godina.

Javno je poznato da pjevačica boluje od lupusa, hronične autoimune bolesti koja je značajno uticala na njeno zdravlje, ali i fizički izgled. Upravo zbog terapije koju koristi za kontrolu bolesti dolazilo je do promjena u njenoj tjelesnoj težini.

U februaru 2023. godine tokom TikTok lajv prenosa otvoreno je govorila o promjenama u izgledu i objasnila da njena terapija izaziva zadržavanje vode u organizmu.

"Dok uzimam lijekove, moje tijelo zadržava dosta vode, što je sasvim normalno. Kada prestanem da ih uzimam, obično gubim kilograme", objasnila je Selena.

Osim toga, priznala je da su je komentari na račun izgleda veoma pogađali, iako je na društvenim mrežama pokušavala da pokaže da je ne dotiču. Istakla je da joj je zdravlje važnije od fizičkog izgleda i da ne namjerava da prestane da uzima lijekove zbog tuđih komentara.

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Selena trenutno uživa u ljubavi sa muzičkim producentom Benijem Blankom sa kojim je stupila u brak 27. septembra 2025. godine, na intimnoj ceremoniji u Santa Barbari u Kaliforniji.

Sada su na društvenoj mreži X objavljene paparaco fotografije, a Selena je sa suprugom uhvaćena u neobaveznoj šetnji, gdje se može primijetiti koliko je zapravo smršala i uspjela da se izbori sa viškom kilograma.

selena gomez spotted taking a walk with benny blanco, what in the hell happened to her ‼️ https://t.co/E8QS6IlFVg — Veracious (@Bhrmaand)November 1, 2026

Ispod objave su se nizali komentari, a dok su mnogi hvalili njenu transformaciju, bilo je i onih koji se pitaju da li se i Selena pridružila holivudskim zvijezdama koje masovno zloupotrebljavaju lijek za dijabetičare, kako bi ubili apetit i smršali u kratkom vremenskom periodu.