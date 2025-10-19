Selena i Hejli zasijale na Gali, ali tenzije nisu izostale

Hejli Biber je privukla pažnju na Gala večeri Muzeja akademije filmske umjetnosti u Los Anđelesu svojim elegantnim modnim izborom, ali i susretom sa Selenom Gomez.

Izvor: EPA/ALLISON DINNER/NINA PROMMER

Na glamuroznom izdanju Gala večeri Muzeja akademije filmske umetnosti u Los Anđelesu, Hejli Biber je još jednom potvrdila da zna kako se skreće pažnja modnim odabirom, ali i kako iza blještavila crvenog tepiha često stoje duboke emocije.

Međutim, modna savršenost nije prikrivala činjenicu da se iza njenog osmijeha kriju trenuci ranjivosti - Hejli je prošle godine priznala da je doživjela "neke od najtužnijih i najtežih momenata u životu" i da joj je emocionalno stanje i te kako bilo krhko.

Izvor: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Atmosfera na ovogodišnjoj gala večeri je dobila dodatnu tenziju - Hejli i Selena Gomez pojavile su se na crvenom tepihu, svega nekoliko sati nakon što su na društvenim mrežama razmijenile indirektne komentare.

Selena Gomez i suprug Beni Blanko pojavili su se na Gali Muzeja akademije filmske umjetnosti u Los Anđelesu u elegantnim, usklađenim crnim modnim izdanjima. Vidno zaljubljeni i srećni. Selena i Beni, su još uvijek u fazi medenog mjeseca, budući da su se nedavno vjenčali, blistali su na ovom događaju.

Pogledajte svježe mladence Selenu i Benija:

Selena reagovala na zajedljiv komentar Hejli Biber

Pjevačica je reagovala na Hejline zajedljive komentare o poređenju njihovih kozmetičkih brendova, putem sada već obrisane objave. Gomez je u subotu ujutru podijelila Instagram priču nakon što je Hejlina izjava postala viralna.

Njena poruka, "Samo ostavite djevojku na miru", smatrana je odgovorom na Hejline najnovije primjedbe o rivalstvu između njihovih kozmetičkih brendova.

Izvor: Instagram printscreen / selenagomez

Pjevačica i osnivač Rare Beauty-ja objavila je poruku nekoliko sati nakon što je Hejli Biber komentarisala stalna poređenja između svog brenda Rhode i Seleninog Rare Beauty-ja, nazivajući ih "iritantnim, te da joj oni sa kojim je porede uopšte nisu inspirativni".

Selena Gomez je napisala: "Samo ostavite djevojku na miru. Može da kaže šta god želi. To ne utiče na moj život ni najmanje. Nije stvar u inteligenciji, već u relevantnosti. Budite ljubazni. Svi brendovi me inspirišu. Ima mesta za sve. I nadam se da svi možemo da stanemo."

Nakon što je objavila poruku, Selena ju je ubrzo obrisala, ali su fanovi to brzo primijetili i učinili je viralnom.

Iako su izbjegle direktni susret pred kamerama, svaka njihova pojava ponovo je podgrejala spekulacije o njihovom odnosu. Inače, njihov sukob traje već godinama i uglavnom je povezan sa njihovim vezama sa Džastinom Biberom - mnogi smatraju da je Selena najveća Džastinova ljubav, te da je još uvijek nije prebolio, a ima i onih koji vjeruju da je Hejli bila njegov fan, te da ga je uhodila sve dok ga nije zavela i "preotela" Seleni u trenutku jednog od njihovih mnogobrojnih raskida.

Pogledajte Džastina i Hejli: