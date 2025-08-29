Selena Gomez luduje pred vjenčanje: Evo kako je proslavila djevojačko veče

Selena Gomez se sprema da kaže "da" vjereniku Beniju Blanku, te je povela svoje najbliže prijateljice na ludo djevojačko putovanje u Meksiko.

Buduća mlada, Selena Gomez (33) podijelila je prizore iza kulisa sa djevojačkog putovanja u Kabo, uoči vjenčanja sa Benijem Blankom.

Zvijezda je otputovala sa grupom prijateljica u Meksiko kako bi proslavila svoj skoro bračni status. Selena je svojim fanovima pružila uvid iza kulisa njenog djevojačkog putovanja u Meksiko.

Pogledajte kako je sve izgledalo i fotografije trudničkog stomaka koja je napravila haos:

Pjevačica, koja se nedavno vjerila za Benija Blanka (pravim imenom Benjamin Džozef Levin), pridružila se grupi prijatelja na proslavama pred vjenčanje, u Kabo San Lukasu. Na oduševljenje vjernih fanova takozvanih Selenatora, podijelila je fotografije sa proslave na Instagramu, gdje se vidi kako njeni prijatelji uživaju na moru i suncu.

Objavila je i nekoliko slika na kojima nosi odjeću sa temom "mlada", uključujući veo sa natpisom "buduća mlada". Uz vjenčanu odjeću, objavila je i slike na kojima nosi bijele mini haljine, naglašavajući svoju ulogu buduće mlade. Podijelila je i selfi iz ogledala na kojem nosi bijeli bikini i bijeli heklani ogrtač,a u jednom trenutku zajedno sa ostalim prijateljicama uslikala je dok dodiruje trudnički stomak jednoj od njih. Njena praznična objava uključivala je i dekoracije za vikend, poput balona sa natpisima "Gospođa Levin" i "Mlada" iznad kreveta.

Pored nekoliko solo fotografija, glumica i pjevačica je dodala i slike prijateljica sa kojima je slavila, uključujući jednu na kojoj se grupa žena široko smije dok krstari brodom, kao i još jednu sliku na kojoj poziraju sa prtljagom. Na kraju Instagram objave, Gomez je podijelila i video sa najzanimljivijim trenucima sa putovanja. Video počinje sa marijači bendom koji svira ženama. Zatim se scena mijenja i prikazuje večeru uz svijeće na plaži, a nakon toga Gomez i prijateljice kako na pijesku gledaju film "Wedding Crashers" ("Lovci na deveruše"). U nastavku su prikazani snimci plesa i pjevanja njenih prijateljica po vili u kojoj su odsjele, kao i na brodu. Kao muzičku podlogu za video koristila je pjesmu "Teenage Dream" od Kejti Peri, koju je Blanko producirao i učestvovao u pisanju.

Dok su Gomez i njena ekipa slavile u Meksiku, Blanko (37) je imao momačko veče u Las Vegasu. Muzički producent je podijelio više trenutaka sa proslave na svojim Instagram pričama, uključujući fotografiju na kojoj sjedi za velikim stolom sa pogledom na pejzaž Las Vegasa, sa Strat kulom u pozadini. Sto je bio pun hrane, uključujući kutiju sa bajglicama, vjerovatno iz Sadelle’s. Na fotografiji je napisao: "Nikada neću zaboraviti ovaj vikend", i označio Resorts World Las Vegas.

Druge slike prikazuju Blanca u ogrtaču u spa centru, koji je opisao kao "najljekovitije mjesto na svijetu", kao i dok jede kavijar. Takođe je podijelio fotografiju Matija Matiesona, zvijezde serije "The Bear", koji je očigledno učestvovao u proslavi kako drži veliku količinu novca.

Dok se približava datum njihovog vjenčanja, nekada velika ljubav pjevačice - Džastin Biber, i dalje brine javnost i fanove svojim izgledom i ponašanjem u javnosti, te su sve glasnija šuškanja o problemu u braku sa Hejli. Kako će reagovati nakon što Selena i konačno kaže "da" drugome, ostaje da vidimo...

