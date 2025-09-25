Selena Gomez uskoro staje na ludi kamen, Biber "na aparatima": Pred oltar će brže nego što se očekivalo

Ako je suditi po objavi Selene Gomez, sve je spremno da kaže "da" svom izabraniku Beniju Blanku.

Izvor: Instagram printscreen / mickmicknyc

Pjevačica, glumica i preduzetnica Selena Gomez (33) nagovijestila je da se ovog vikenda udaje za muzičkog producenta Benija Blanka, piše Daily Mail.

Na svom Rare Instagram profilu pjevačica je podijelila snimak stola punog šminke svog brenda, i mobilnog telefona na kojem je svirala pjesma Kardi B "Pick It Up", u kojoj je i sama Gomez, zatim par crnih sunčanih naočara i srebrnu torbicu.

Preko slike je napisala: "Ja cijeli vikend."

Snimak je dao do znanja da će cijeli vikend biti pun šminke, pa neki misle da je tako nagovijestila vjenčanje jer, kao i svaka mlada, Gomez će želeti da izgleda najbolje za svoju svadbu. Neki američki mediji već su objavili da se glumica udaje ovog vikenda.

Manekenka Paris Hilton i glumac Martin Šort trebalo bi da prisustvuju ceremoniji u Kaliforniji, te, iako se pretpostavlja, još nije potvrđeno hoće li tamo biti i Tejlor Svift, jedna od njenih najboljih prijateljica koja se i sama nedavno vjerila.

Gomez nije mogla da sakrije uzbuđenje kada se prije dvije nedelje u emisiji "The Tonight Show with Jimmy Fallon", gdje je gostovala uz Šorta i Stiva Martina, i govorila o svom venčanju sa Blankom.

Na pitanje o planiranju svadbe oduševljeno je rekla: "Predivno je. Jako sam srećna. Dobro ide. Jako sam uzbuđena."

Pogledajte kako izgleda Selenin izabranik:

Kako će tih dana reagovati Džastin Biber, koji se samo par mjeseci nakon raskida od dugogodišnje djevojke Selene vjenčao sa Hejli Biber, i ostavio svijet u šoku, ostaje da se vidi... jedno je poznato - nije mu bilo svejedno kada je objavila vest da se verila!

Selena je prije par dana vodila prijateljice na djevojačko putovanje: