Kim se maskirala u ćerku, gej par šokirao, a krvava ruka sve zgrozila: Kako je Holivud pretjerao i za ovu Noć vještica

Najse*sepilniji i najstrašniji holivudski kostimi za Noć vještica 2026. godine – od Kim Kardašijan do Paris Hilton i Hajdi Klum.

Izvor: instagram/entertainmenttonight/instagram/heidiklum/instagram/lizzo

Zvijezde ni ove godine ne štede sa svojim raskošnim kostimima za Noć vještica. Iako je Hajdi Klum godinama unazad neprikosnovena kraljica ovog jezivog praznika zahvaljujući svojim ekstremnim transformacijama, i mnoge druge poznate ličnosti već su oduševile drastičnim izdanjima.

Brojne zvijezde sa A-liste pokazale su svoje pretjerane, ekstravagantne kostime nedjeljama prije nego što je Noć vještica zvanično počela, ostavljajući obožavaoce u iščekivanju novih izdanja.

Paris Hilton kao Britni Spirs

Paris je riješila da ove godine postane njena bliska prijateljica Britni Spirs, i to baš iz perioda kada je sa zmijom dominirala na MTV dodjeli nagrada.

Poznati gej bračni par kao bliznakinje iz filma "Shining"

Nil Patrik Haris iz serije "Kako sam upoznao vašu majku" i njegov suprug Dejvid Burtka, su moćni bračni par iz svijeta šou-biznisa koji je zajedno već više od dvije decenije.

Možda su jezivim kostimom bliznakinja iz čuvenog horora željeli da poruče da su već počeli da liče jedan na drugog:

Lizzo kao s*ksi lik iz crtaća

Kontroverzna pjevačica Lizzo kostimirala se u lik iz anime crtaća, ali je možda ipak malo pretjerala sa prostetikom, šta vi mislite?

Kortni i Travis kao likovi iz "Skarfejsa"

Za to vrijeme, njena starija sestra Kortni je sa suprugom Travisom Barkerom pokazala interpretaciju Ala Paćina i Mišel Fajfer iz filma "Lice s ožiljkom":

Kako se vama čine ovi kostimi i da li i vi idete na maskenbal za Noć vještica?