Slavna glumica godinama se borila sa teškom bolešću: "Plašila sam se da više nikada neću šetati"

Glumica Miranda Hart godinama je imala neobjašnjive zdravstvene tegobe, zbog kojih je bila vezana za krevet i kuću. Tek nakon brojnih pregleda saznala je da boluje od lajmske bolesti.

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Britanska glumica i komičarka Miranda Hart (53), koju publika pamti po humorističkoj seriji "Miranda", godinama je vodila tešku borbu sa zdravstvenim problemima zbog kojih je u jednom periodu gotovo potpuno izgubila mogućnost da vodi normalan život. Bila je vezana za krevet i kuću, nije mogla da radi, druži se niti da obavlja svakodnevne aktivnosti, a stanje je postalo toliko ozbiljno da se plašila da više nikada neće moći ni da prošeta parkom.

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O svojoj borbi ponovo je govorila u oktobru 2026. godine, nakon učešća u britanskoj emisiji "Celebrity Traitors". Tokom jednog izazova, u kojem su takmičari morali da prenose velike kamene skulpture po škotskim visoravnima, glumica je shvatila koliko se njen život promijenio.

"Prije tri ili četiri godine, zbog bolesti, mislila sam da možda više nikada neću moći da prošetam parkom. A sada se nalazim na škotskoj visoravni i guram ogromnu glavu u kolicima", ispričala je Miranda, ne krijući koliko joj znači što ponovo može da učestvuje u fizički zahtjevnim aktivnostima.

Godinama nije znala šta joj se dešava

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Glumica je o svojoj bolesti detaljnije govorila još 2024. godine, kada je objavila knjigu "I Haven’t Been Entirely Honest With You". U njoj je opisala čitavu deceniju zdravstvenih problema, tokom koje je pokušavala da pronađe objašnjenje za simptome koji su joj potpuno promijenili svakodnevicu.

Prve tegobe, kako je kasnije povezala, pojavile su se još u tinejdžerskom periodu, kada je imala oko 14 ili 15 godina. Vjeruje da je tada dobila infekciju koju prenose krpelji, ali nije znala da je upravo ona mogla da bude uzrok kasnijih problema. Nakon završetka svoje popularne serije 2015. godine, njeno stanje se dodatno pogoršalo. Doživjela je potpuni fizički i zdravstveni slom, a u jednom trenutku bila je toliko iscrpljena da joj je čak i podizanje čaše vode predstavljalo veliki napor.

"Bila sam praktično vezana za krevet i kuću. Bilo je trenutaka kada bih gledala čašu vode i razmišljala da ne znam kako da je podignem"

, ispričala je glumica u intervjuu za BBC.

U početku su joj dijagnostikovani agorafobija i mijalgični encefalomijelitis, poznatiji kao sindrom hroničnog umora (ME/CFS). Tek nakon dodatnih analiza i konsultacija sa stručnjacima, 2020. godine dobila je objašnjenje koje je povezalo brojne zdravstvene probleme, lajmsku bolest.

Šta je lajmska bolest i kako se prepoznaje?

Lajmska bolest je bakterijska infekcija koju prenose zaraženi krpelji. Do prenosa dolazi tokom ujeda, a prvi simptomi najčešće se pojavljuju nekoliko dana ili nedjelja nakon infekcije.

Jedan od najpoznatijih znakova je crvenilo na koži koje se postepeno širi, često u obliku kruga ili mete. Ipak, osip se ne pojavljuje kod svih zaraženih, zbog čega bolest ponekad može da prođe neprimjećeno.

Među simptomima su i:

povišena temperatura,

glavobolja,

bolovi u mišićima i zglobovima,

umor i

malaksalost.

Ukoliko se ne prepozna i ne liječi na vrijeme, infekcija može da izazove ozbiljnije komplikacije koje zahvataju nervni sistem, srce i zglobove. Liječenje se sprovodi antibioticima, a rano otkrivanje značajno povećava mogućnost potpunog oporavka.

I dalje se suočava sa posljedicama bolesti

Iako se njeno stanje poboljšalo, Miranda je priznala da se još nije u potpunosti oporavila. I dalje živi sa određenim posljedicama mijalgičnog encefalomijelitisa, koji joj izaziva umor i bolove, pa mora pažljivo da raspoređuje energiju i vodi računa o svojim mogućnostima. Učešće u televizijskom programu predstavljalo je veliki korak za nju, posebno zato što se godinama povlačila iz javnosti i nije mogla da se bavi poslom koji voli.

U razgovoru za emisiju "This Morning" krajem oktobra 2026. godine priznala je da je povratak pred kamere za nju bio veoma emotivan jer je prvi put poslije dužeg perioda ponovo mogla da radi ono što je nekada podrazumijevala.

(Mondo)