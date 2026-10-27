Gledaoci su nedavno imali prilike da pogledaju film "Vili Vonka" s Timotijem Šalameom u glavnoj ulozi. Da li ste nekada gledali verziju sa legendarnim Džinom Vajlderom?

Izvor: Movieclips Trailers

Prošlo je pola vijeka od kako je legendarni glumac i komičar Džin Vajlder postao Vili Vonka za potrebe snimanja filma "Vili Vonka i fabrika čokolade".

Ovaj film je postao neizostavan dio djetinjstva mnogih od nas i doživio rimejk sa Džonijem Depom u ulozi uvrnutog vlasnika fabrike čokolage, a potom smo dobili i verziju sa Šalameom. Iako su filmovi zabavni i uzbudljivi, u prvoj verziji postoji jedna poprilično jeziva scena, za koju se kaže da je traumatizovala čitavu generaciju.

Film je snimljen prema romanu Roalda Dala i s pravom se smatra klasikom, ali daleko od čarolije krije se scena u tunelu. Čudan, bizaran prizor koji neki od nas i danas preskaču, čak i toliko godina kasnije.

Vidi opis Noćna mora u fabrici čokolade: Trenutak kada je kultni dječiji klasik postao horor (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Movieclips Trailers Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Movieclips Trailers Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Movieclips Trailers Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Movieclips Trailers Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Movieclips Trailers Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Movieclips Trailers Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Movieclips Trailers Br. slika: 7 7 / 7

Nakon što Avgustus Glup napusti grupu, ostali ulaze u čamac i kreću niz reku čokolade, kroz mračni tunel. Ubrzo počinju da uzvikuju od straha, dok ih Vonka posmatra. Mada, čini se da Čarli i deda Džo ipak uživaju u vožnji.

Svetla bljeskaju, a na zidovima tunela nakratko se pojavljuju jezivi, ubrzani prizori. Među njima su Vonkin rival Artur Slagvort, kokoška kojoj odsijecaju glavu, bube i škorpioni.

A onda Vonka počinje da pjeva na način od kojeg se ledi krv u žilama, dok se svi ti prizori smjenjuju oko njega.

Izvor: Movieclips Trailers

Najblaže rečeno, scena je krajnje uznemirujuća. Predstavlja potpuni preokret u odnosu na prethodne prizore, a kako vožnja odmiče, atmosfera postaje sve luđa i mračnija.

Priča se da ni glumci koji su učestvovali u snimanju nisu znali da će Vajlder izgovarati stihove na tako uznemirujući način, što je čitavom trenutku dalo dodatnu dozu bizarnosti.

Upravo taj kontrast čini scenu toliko jezivom: prizor koji izaziva strah, nepredvidiv je i djeluje kao da je istrgnut iz košmara, a nalazi se u filmu koji se smatra zabavom za djecu.

Pogledajte kultnu scenu: