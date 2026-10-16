Top 5 jesenjih filmova koji će vas zalijepiti za ekran

Pogledajte trejlere za 5 odličnih jesenjih filmova i priuštite sebi savršen filmski maraton u hladnim jesenjim večerima!

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Čim stignuhladni i vjetroviti jesenji dani, polako se sve više uvlačimo u toplinu doma, pod debele, meke pokrivače, sa željom da se odmorimo i psihički rasteretimo. Ako ste i vi trenutno u ovakom raspoloženju, spremite omiljeni topli napitak i najdražu grickalicu i uživajte u odličnim filmovima čija je radnja kao stvorena za razbibrigu i uživanje u hladnim jesenjim večerima!

1. Kad je Hari sreo Sali (When Harry met Sally, 1989)

Ovaj film se možda može nazvati i kraljem jeseni kada je u pitanju kinematografija. Uživaćete u divnoj ljubavnoj priči dvoje diplomaca koje život neprestano spaja, a oni se neprestano razilaze, kako fizički tako i u životnim stavovima. Na kraju će život pokazati i koliko su pogriješili i koliko su u pravu. Ova kultni romantični film defintiivno zaslužuje da mu posvetite nekoliko sati u hladnoj jesenjoj večeri.

2. Jesenja sonata (Autumn sonata, 1978)

Legendarna psihološka drama Ingmara Bergmana koja do koske ogoljuje toksične porodične odnose. Ingrid Bergman i Liv Ulman maestralno su odigrale uloge majke i ćerke koje imaju doboko emotivan, ali napet odnos koji im donosi puno bola. Ovo remek djelo otkriva kako roditelji nesvesno mogu da prenesu svoj bol i traume na djecu i kako posao nekada služi kao štit od stvarnog života i bliskosti sa porodicom.

3. Legenda o jeseni (Legends of the Fall, 1994)

Ovo je definitivno jedna od najmoćnijih drama kinematografije. Priča prati pukovnika u penziji i njegova tri sina u vrijeme izbijanja Prvog svjetskog rata. Težak život, neizvesna sudbina i ljubav prema istoj ženi potpuno će promeniti živote četiri muškarca i njihove međusobne odnose. Osim nevjerovatne priče koju su maestralno dočarali Bred Pit i Entoni Hopkins, očaraće vas i hipnotišući jesenji pejzaži Montane, gdje je snimljena većina kadrova.

4. Život nema pravila (The Cider House Rules, 1999)

Fenomenalna drama koja prati život mladića koji je odrastao u sirotištu. Prelepi kadrovi dočaravaju najljepše boje jeseni, a priča momka koji prvi put otkriva život van ustanove i uči šta je istinsko odrastanje i moral, prikovaće vas za ekran do posljednjeg minuta.

5. Nož u leđa (Knives Out, 2019)

Zabavna detektivska misterija koja će vas zalepiti za kauč. Radnja prati detektiva koji istražuje smrt bogatog 85-godišnjeg pisca. Harlan je pronađen mrtav dan nakon proslave njegovog rođendana i svi su vjerovali da je u pitanju samoubistvo. Međutim, privatni detektiv otkriva da se Harlan samo dan pre proslave sukobio sa brojnim članovima svoje porodice na različite načine. Njegova istraga otkriće mnoge tajne koje su članovi Harlanove porodice dugo čuvali samo za sebe...

Kišno, hladno jesenje veče ne mora da bude dosadno. Priuštite sebi kvalitetan filmski maraton i opustite se uz vrhunske jesenje filmove!