Ovo je najgori film godine? Uložili 110 miliona u triler s Džejkobom Elordijem, a već povučen iz bioskopa (Video)

Novi naučnofantastični triler Ridlija Skota u kojem glavnu ulogu igra Džejkob Elordi, povučen je iz više od 3.000 bioskopskih sala zbog slabe gledanosti, nakon što je za samo mjesec dana doživio veliki komercijalni neuspjeh.

Izvor: Printscreen/youtube/20th Century Studios

Film "Sazvježđe psa", uprkos velikom budžetu i poznatoj glumačkoj ekipi, nije uspeo da privuče očekivani broj gledalaca. Broj bioskopa u kojima se prikazivao drastično je opao, pa je sa oko 3.300 sala tokom prve sedmice prikazivanja u petoj nedelji spao na svega stotinak.

Ovakav rezultat predstavlja ozbiljan udarac za slavnog reditelja, koji iza sebe ima neke od najpoznatijih naučnofantastičnih filmova u istoriji kinematografije.

Prema dostupnim podacima na Redditu, film je na svetskim bioskopskim blagajnama zaradio 18 miliona dolara, dok se njegov produkcijski budžet procjenjuje na oko 110 miliona dolara.

U filmu igraju Džejkob Elordi, Džoš Brolin, Margaret Kvoli i Alison Dženi, ali ni zvučna glumačka imena nisu uspjela da privuku publiku u bioskope.

Pogledajte trejler:

The Dog Stars Izvor: Youtube / 20th Century Studios

Pored slabih rezultata na bioskopskim blagajnama, film nije ostvario ni naročito dobar prijem kod filmskih kritičara.

Na platformi Rotten Tomatoes trenutno ima svega 40 odsto pozitivnih kritika, što pokazuje da ostvarenje nije uspjelo da izazove očekivano oduševljenje ni među profesionalnim filmskim kritičarima.

O čemu se radi u filmu?

Radnja filma smještena je u postapokaliptični svijet u kojem se preživeli bore za opstanak nakon razorne katastrofe. U takvom okruženju ljudi pokušavaju da pronađu način da nastave život, suočavajući se sa opasnostima i surovim uslovima novog svijeta.

Izvor: YouTube/ 20th Century Studios

Film je trebalo da označi još jedan veliki Skotov povratak naučnoj fantastici, žanru u kojem je tokom karijere ostvario izuzetne rezultate ostvarenjima kao što su "Istrebljivač" i "Marsovac".