10 filmova za Noć vještica koje morate da pogledate: Od animiranih do horora od kojih se ledi krv u žilama

Spremite kokice i ugasite svjetlo!

Izvor: youtube/Warner Bros. Rewind

Oktobar je uveliko u toku, a ljubitelji jezive atmosfere s nestrpljenjem iščekuju Noć vještica. Bilo da nedjeljama unaprijed planirate kostim za maskenbal ili uživate u gledanju horora, malo šta će vas bolje uvesti u praznični duh od dobrog filma.

Od kultnog ostvarenja "Hokus-pokus" i klasika "Strava u Ulici brestova" do filma "Praktična magija", izbor je raznovrstan i prilagođen različitim ukusima. Oni koji žele da se zaista uplaše mogu da se odluče za jedan od najpoznatijih horora svih vremena "Istjerivač đavola".

1. Koralina (2009)

Karolina trejler Izvor: Youtube/Rotten Tomatoes Classic Trailers

Animirano ostvarenje Henrija Selika, snimljeno je prema istoimenoj mračnoj fantastičnoj priči Nila Gejmena iz 2002. godine.

Film prati jedanaestogodišnju Koralinu Džouns, kojoj glas pozajmljuje Dakota Fening. Ona se sa roditeljima, koji joj ne posvećuju dovoljno pažnje, useljava u staru zgradu u Oregonu poznatu kao Pink Palace.

Istražujući novi dom, Koralina otkriva dugačak hodnik koji vodi u paralelnu dimenziju. Tamo upoznaje drugačiju verziju svojih roditelja, koji su pažljiviji i spremni da joj pruže sve ono što joj nedostaje u stvarnom životu. Ipak, postoji jedna zastrašujuća razlika: umjesto očiju imaju dugmad.

Kada shvati da iza prividno savršenog svijeta stoje mračne namjere druge majke, Koralina mora da pronađe način da se vrati kući.

2. Praktična magija (1998)

Praktična magija trejler Izvor: youtube/Warner Bros. Rewind

Vještice, porodična kletva i ljubav koja prkosi pravilima samo su dio priče kultnog filma "Praktična magija", u kojem glavne uloge tumače Sandra Bulok i Nikol Kidman.



Prije nekoliko vijekova, vještica Marija Ovens, koju je napustio voljeni muškarac, bacila je čini kako se nijedna žena iz njene porodice više nikada ne bi zaljubila. Međutim, njena želja pretvorila se u kletvu koja generacijama prati njene potomke.

U središtu priče nalaze se sestre Sali i Džilijan Ovens. Dok je Sali tiha i povučena, Džilijan je slobodnijeg duha. Odrastaju uz tetke koje ih podučavaju praktičnoj magiji, ali moraju i da pronađu način da prekinu porodičnu kletvu koja im ugrožava ljubavni život.

Popularnost ovog ostvarenja dodatno je porasla zahvaljujući nastavku iz 2026. godine, u kojem se vraćaju sestre Ovens i njihove tetke.

3. Nosferatu (2024)

Nosferatu trejler Izvor: YouTube/Focus Features

Ljubitelji gotičkog horora ne bi trebalo da propuste "Nosferatua", film Roberta Egersa koji donosi novu verziju njemačkog nemog klasika Fridriha Vilhelma Murnaua iz 1922. godine.

Priča prati Elen Hater, koju tumači Lili-Rouz Dep, mladu ženu koju progoni opsesivna naklonost vampira Nosferatua. Nakon što se sa suprugom preseli u udaljeni zamak, njen život počinje da se pretvara u noćnu moru.

Bil Skarsgord u ulozi vampira gotovo je neprepoznatljiv zbog zahtjevne maske i protetike, dok glumačku ekipu upotpunjuju Nikolas Holt, Vilem Dafo i Aron Tejlor-Džonson.

Mračna atmosfera, upečatljivi kadrovi i impresivna fotografija čine ovaj film odličnim izborom za sve koji vole sporiji, atmosferičan horor.

4. Predbožićna noćna mora (1993)

Predbožićna noćna mora trejler Izvor: Youtube/Rotten Tomatoes Classic Trailers

Kada je riječ o gotskoj estetici i mračnoj fantastici, ime Tima Bartona gotovo je neizbježno. Jedno od njegovih najpoznatijih ostvarenja, "Predbožićna noćna mora", već decenijama zauzima posebno mjesto među filmovima koji se gledaju tokom oktobra.

Ova animirana fantazija prati Džeka Skellingtona, kralja grada Noći vještica, koji otkriva čaroliju Božića i odlučuje da preuzme organizaciju tog praznika. Njegovi planovi, međutim, ne odvijaju se baš onako kako je zamislio.

Kris Sarandon pozajmio je glas Džeku u govornim scenama, dok je Deniju Elfmanu pripao pjevački dio. Ketrin O'Hara tumači Sali, jedan od omiljenih likova iz filma.

Iako se svake godine vodi rasprava o tome da li je ovo film za Noć vještica ili Božić, pjesme "This Is Halloween" i "What's This?" dovoljan su razlog da ga ponovo pogledate.

5. Noć vještica (1978)

Noć veštica trejler Izvor: Youtube/ScreamFactoryTV

Naslov govori gotovo sve. Film "Noć vještica" iz 1978. godine predstavio je jednog od najprepoznatljivijih negativaca u istoriji horora i postao klasik koji se posebno rado gleda 31. oktobra.

Radnja prati Majkla Majersa, koji bježi iz psihijatrijske ustanove i vraća se u rodni grad, gdje tokom noći vještica počinje da proganja grupu tinejdžera.

U režiji Džona Karpentera, ovaj film postavio je temelje za brojne kasnije horore o maskiranim ubicama i postao jedan od najuticajnijih naslova u žanru.

Ako volite napetost koja raste iz scene u scenu, sablasnu muziku i zlokobnog ubicu koji gotovo ne progovara, ovo je pravi izbor za filmsko veče.

6. Hokus-pokus (1993)

Hokus Pokus trejler Izvor: Youtube/Rotten Tomatoes Classic Trailers

Malo koji film tako dobro dočarava atmosferu Noći vještica kao "Hokus-pokus". Ova Diznijeva komedija kombinuje vještičarenje, humor i avanturu, bez oslanjanja na pretjerano brutalne scene, zbog čega je omiljena među publikom različitih generacija.

Bet Midler, Keti Nadžimi i Sara Džesika Parker tumače sestre Senderson, tri vještice iz 17. vijeka koje su slučajno probuđene iz mrtvih na Noć vještica.

Za njihovo vaskrsnuće odgovorni su Maks i njegova sestra, koji se tek doseljavaju u Salem. Vještice imaju samo jedan cilj: da povrate mladost tako što će isisavati životnu energiju iz djece prije izlaska sunca. Dok pokušavaju da ostvare svoj plan, grad postaje poprište niza komičnih i neobičnih događaja.

7. Strava u Ulici brijestova (1984)

Strah u ulici brestova trejler Izvor: Youtube/Rotten Tomatoes Classic Trailers

Šta ako bi vaše najgore noćne more mogle da vas ubiju i u stvarnom životu? Upravo na toj zastrašujućoj ideji zasnovan je kultni horor Vesa Krejvena "Strava u Ulici brijestova".

Film je predstavio Fredija Krugera, izobličenog ubicu prepoznatljivog po spaljenom licu, prugastom džemperu i rukavici sa oštrim metalnim sječivima.

Njegove žrtve su tinejdžeri koje proganja u snovima, a pravila njegove igre posebno su zastrašujuća: ako ih ubije dok spavaju, umiru i u stvarnosti.

Krejven je inspiraciju za priču pronašao i u novinskim izvještajima o nizu neobjašnjivih smrti tokom sna, što je dodatno doprinijelo jezivoj premisi filma.

8. Kasper (1995)

Kasper trejler Izvor: Youtube/TrailerHome

Ko kaže da svi duhovi moraju da budu strašni? Kasper je dokaz da i priča o natprirodnim bićima može da bude nježna, duhovita i dirljiva.

U filmu Breda Silberlinga, Bil Pulman tumači terapeuta koji se bavi duhovima, a koji sa kćerkom Ket, koju igra Kristina Riči, dolazi u oronulu vilu kako bi pomogao da se oslobodi duhova koji u njoj borave.

Tamo upoznaju Kaspera, dobrodušnog duha dječaka koji se razlikuje od svojih nestašnih sablasnih rođaka. Između njega i Ket razvija se posebna povezanost, a Kasper počinje da gaji osjećanja prema djevojčici.

Ovo ostvarenje odličan je izbor za porodično gledanje, posebno za one koji žele da osjete čaroliju Noći vještica bez previše straha.9.

Istjerivač đavola (1973)

Isterivač đavola trejler Izvor: Youtube/Warner Bros. Entertainment

Za one koji traže horor koji će ih zaista uznemiriti, "Istjerivač đavola" jedno je od nezaobilaznih ostvarenja. Film Vilijama Fridkina prati dvanaestogodišnju Regan Maknil, čije ponašanje počinje drastično da se mijenja nakon što se igra Ouija tablom.

Ubrzo postaje jasno da djevojčicu opseda demonsko biće. Njeno stanje prate zastrašujuće pojave, uključujući nadljudsku snagu, levitaciju i neprirodne pokrete tijela.

Kako se situacija pogoršava, njena majka traži pomoć sveštenika koji pokušavaju da sprovedu obred istjerivanja demona.

Film je poznat po uznemirujućim scenama i intenzivnoj atmosferi, a decenijama nakon premijere i dalje važi za jedan od najuticajnijih horora ikada snimljenih. Ako se lako uplašite, možda je bolje da ga ne gledate sami i kasno u noć.

10. Uspavana dolina (1999)

Uspavana dolina trejler Izvor: Youtube/Rotten Tomatoes Classic Trailers

Za kraj, tu je "Uspavana dolina", gotički horor Tima Bartona koji spaja misteriju, natprirodne pojave i atmosferu stare legende.

Džoni Dep tumači mladog detektiva Ikaboda Krejna, koji je poslat u zabačeno mjesto kako bi istražio niz misterioznih ubistava u kojima su žrtvama odsječene glave.

Istraga ga vodi do legende o Bezglavom konjaniku, sablasnoj figuri koja, prema pričama lokalnog stanovništva, noću progoni ljude.

Radnja je smještena u maglovito i jezivo okruženje Nove Engleske, a film je inspirisan pričom Vašingtona Irvinga "Legenda o Uspavanoj dolini". Iako nije direktno vezan za Noć vještica, mračna scenografija, misteriozna ubistva i prepoznatljiva Bartonova estetika čine ga savršenim izborom za oktobarsko filmsko veče.

(Mondo.rs)