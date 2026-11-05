Sin Penelope Kruz i Havijera Bardema krenuo stopama roditelja: Pojavio se u filmu koji je kandidat za Oskara

Leo Ensinas Kruz (15), stariji sin španskih glumaca Penelope Kruz i Havijera Bardema, pojavio se u filmu „La bola negra“, u kojem glumi i njegova majka. Španija je ovaj film izabrala za svog kandidata za Oskara.

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Gledaoci ove drame, koja se sada može gledati na Netfliksu, primijetili su Lea u kratkoj grupnoj sceni na samom kraju filma. Prema pisanju španskog magazina „Hola!“, njegova uloga je simbolična i bez ijedne replike, ali je za mnoge znak da ga zanima glumački posao.

Film su režirali Havijer Kalvo i Havijer Ambrosi, poznatiji kao Los Havis, a Leovo ime navedeno je u podjeli uloga u bazi podataka IMDb. Ranije je posudio glas jednom od likova u animiranom filmu „Priča o igračkama 5“ (Toy Story 5), kao i njegova sestra Luna.

En "LA BOLA NEGRA", el Botones 2 es Leo Encinas Cruz, hijo de Javier Bardem y Penélope Cruz. Aparece en el Casino de Granada, en la parte del personaje de Carlos. ¿La primera aparición de una futura estrella del cine? #LaBolaNegra #cine #cineespañol https://t.co/es1n5uWgBq — Cinoscar & Rarities (@CinoscaRarities)October 30, 2026

O debiju je za španske medije govorila njegova tetka, glumica Monika Kruz, koja je istakla koliko se dječak trudio i pripremao. Prema njenim riječima, Leovo pojavljivanje u filmu nije bilo planirano. Dodala je da on „zna da mu niko ništa neće pokloniti“, iako dolazi iz jedne od najpoznatijih glumačkih porodica u Španiji.

Penelope Kruz ranije je govorila da je izbor zanimanja isključivo stvar njene djece, a ona i Bardem uvijek su nastojali da zaštite privatnost svog dvoje djece, piše Klix.

Gluma je u porodici Bardem tradicija. Glumci su i Leov ujak i tetka, Karlos Bardem i Monika Kruz, a u svijet filma prvi su ušli Havijerovi djed i baka, Rafael Bardem i Matilde Munjos Sampedro.

(Mondo)