Istina o pjesmi "Za milion godina": Oko nje se decenijama pletu priče, a snimanje obilježio sudar najvećih ega Juge

Iako je nastala prije više od četiri decenije sa vrlo konkretnim ciljem, "Za milion godina" je vremenom prerasla svoju primarnu, humanitarnu funkciju.

Izvor: Youtube printscreen / Aleksandra Sladjana Milosevic

Kada se na društvenim mrežama ili u nostalgičnim raspravama povede priča o jugoslovenskoj pop-rok sceni osamdesetih, malo koja numera izaziva toliku količinu emocija i poštovanja kao pjesma "Za milion godina".

Ipak, decenijama nakon što je prvi put emitovana, oko ove vanvremenske numere počeli su da se pletu mitovi i razne interpretacije, od onih da je pisana kao posveta djeci bez roditeljskog staranja u domovima, do tvrdnji da je imala skrivenu političku konotaciju.

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Za milion godina pesma Izvor: Youtube / Aleksandra Sladjana Milosevic

Istina je znatno veća i globalnija

Pjesma je nastala isključivo kao jugoslovenski odgovor na apel Boba Geldofa za pomoć gladnoj djeci u Africi, prateći put britanskog hita "Do They Know It's Christmas?" i američkog "We Are the World".

Nastanak i autori: Zvuk i riječ koji su ujedinili scenu

Godina je 1985. Katastrofalna suša i glad u Etiopiji pokrenule su najveću svjetsku humanitarnu mobilizaciju u istoriji muzike. Jugoslavija, sa svojom izuzetno razvijenom i samosvjesnom rok scenom, nije željela da stoji po strani. Formiran je muzički super-sastav pod imenom YU rok misija, sačinjen od umjetnika koji su u to vrijeme punili stadione i diktirali kulturne trendove od Vardara pa do Triglava.

Muziku je komponovao Dragan Ilić Ilke, klavijaturista i osnivač grupe "Generacija 5", stvarajući himničnu, melodijski snažnu strukturu sposobnu da iznese horsku energiju desetina različitih vokalnih kolorita. Stihove koji se i danas pamte napisao je Mladen Popović, novinar i autor čuvene muzičke emisije Hit mjeseca. Njegov tekst nije bio patetičan niti deskriptivan; bio je univerzalni poziv na ljudskost, empatiju i pogled u daleku budućnost u kojoj solidarnost mora opstati.

Globalni trijumf: Od beogradskog studija do Vemblija

Iako su mnoge zemlje pokušale da naprave sopstvene verzije Geldofovog projekta Band Aid, rijetko koja je imala međunarodni domet poput jugoslovenske.

Tog istorijskog 13. jula 1985. godine, tokom globalnog spektakla Live Aid, video-spot za pjesmu "Za milion godina" prikazan je na video-bimovima krcatog stadiona Vembli u Londonu, pred publikom od preko 70.000 ljudi i stotinama miliona gledalaca kraj malih ekrana. Time je Jugoslavija dobila ravnopravno mjesto u svjetskoj muzičkoj istoriji, a snimak se kasnije našao i na zvaničnom svjetskom DVD izdanju ovog događaja.

Za milion godina na Live AID koncertu na Vembliju Izvor: Youtube / Live Aid

Pjesma nije služila za promociju niti ličnu dobit

Zvanična singl-ploča prodata je u tiražu od oko 100.000 primjeraka zahvaljujući tadašnjem magazinu Rock, a sav prihod od prodaje, kao i od osmočasovnog maratonskog koncerta održanog na beogradskoj Marakani 15. juna 1985, uplaćen je direktno fondu UNICEF-a za pomoć djeci u Africi.

Sudar velikih zvijezda u jednoj prostoriji

Okupiti na jednom mjestu lidere različitih muzičkih pravaca - od nju vejva i sint-popa, preko teškog roka, pa sve do čistog popa, bio je produkcijski podvig bez presedana. U studiju i pred kamerama našli su se Oliver Mandić, Bajaga, Slađana Milošević, Aki Rahimovski, Dado Topić, Massimo Savić, Marina Perazić, Željko Bebek, Jura Stublić, Peđa D'Boj, Vlada Divljan, Zoran Predin i mnogi drugi.

Zanimljivosti sa snimanja i anegdote

Zdravko Čolić se odazvao pozivu iako principijelno nije bio ljubitelj horskih, kolektivnih pjevanja. Autor teksta Mladen Popović kasnije je otkrio anegdotu u kojoj se Čola u šali "žalio" na Zorana Predina i Vladu Divljana, momke iz novog talasa koji su, puni scenske spontanosti, stalno uletali u kadar i mijenjali dogovorene pozicije ispred kamera.

Dva vodeća autora tadašnjeg roka, Goran Bregović i Bora Đorđević, prisustvovali su snimanju spota i redovno pjevali u zajedničkim televizijskim nastupima. Međutim, kuriozitet koji znaju samo pasionirani diskofili jeste da se njihovi glasovi zapravo ne nalaze na zvučnom zapisu zvanične singl ploče.

Himna koja ne stari

Iako je nastala prije više od četiri decenije sa vrlo konkretnim ciljem, "Za milion godina" je vremenom prerasla svoju primarnu humanitarnu funkciju. Univerzalnost teksta, snaga poruke i nepatvorena vjera u bolje sutra učinili su je vanvremenskom.

U savremenom kontekstu, pjesma je doživjela autentičnu renesansu. Posljednjih godina postala je jedna od najsnažnijih neformalnih himni studentskih i građanskih protesta u Beogradu. Na trgovima i bulevarima prestonice, hiljade mladih ljudi, rođenih decenijama nakon raspada zemlje u kojoj je nastala - pjevaju stihove Mladena Popovića uglas, prepoznajući u njima iskrenu poruku zajedništva, otpora apatiji i vjere u budućnost.