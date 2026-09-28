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Lejkersi slušaju novu pjesmu repera iz Srbije? Osvanuo snimak na mrežama, Srbin napravio pometnju

Lejkersi slušaju novu pjesmu repera iz Srbije? Osvanuo snimak na mrežama, Srbin napravio pometnju

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Hit srbijanskog repera 2Soma osvanuo je u vlogu Lejkersa.

Lejkersi slušaju novu pjesmu repera iz Srbije Izvor: MONDO

Mladi reper Filip Đorđević poznatiji kao 2Soma sve je popularniji, a da je estradna scena zaista dobila novo ime o kom se priča, pokazuje i uspjeh njegove pjesme "TIKI".

2Soma Tiki
Izvor: YouTube

Numera već oko mjesec i po dana ne izlazi iz TOP 5 u trendingu, a sada je stigla i neočekivana reklama sa druge strane okeana.

Na mreži je osvanuo snimak uz komentar "lagani Tiki na Dončić Lakers vlogu", pa ubrzo i poruka: "Lejkersi slušaju 2soma".

Izvor: instagram/2soma2soma

Komentari su se samo ređali, a dok su jedni oduševljeni hitom, ima i onih kojima se pjesma ne dopada. Ipak, činjenica je da 2Soma polako, ali sigurno postaje jedan od najtraženjih repera.

(Mondo)

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Tagovi

reper pjesma LA Lejkers

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