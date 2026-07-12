Platili ih papreno pa zaradili pravo bogatstvo: Top 5 najskupljih pjesama na estradi

Od nevjerovatnih cifara koje su davane za samo nekoliko stihova, do hitova koji su pjevače bukvalno digli sa dna i pretvorili ih u milionere, istraživali smo koje su to najskuplje pjesme u Srbiji i Bosni i Hercegovini koje su postale prave fabrike novca.

Izvor: Instagram printscreen / tijanamilentijevic.official

Na domaćoj estradi već decenijama važi jedno zlatno pravilo: da bi uzeo milione, prvo moraš da rizikuješ hiljade. Dok se jedni žale da je muzička industrija u krizi, drugi dobro znaju da jedna prava pjesma rješava stambeno pitanje, otplaćuje dugove i obezbjeđuje i unuke.

Pojam "skupa pjesma" na našim prostorima ima duplo značenje – to je numera koju su pjevači u startu papreno platili autorima, ali i ona koja im je kroz nastupe, preglede i nezaobilazni kafanski bakšiš donijela pravo bogatstvo. Od nevjerovatnih cifara koje su davane za samo nekoliko stihova, do hitova koji su pjevače bukvalno digli sa dna i pretvorili ih u milionere, istraživali smo koje su to najskuplje pjesme u Srbiji i Bosni i Hercegovini koje su postale prave fabrike novca.

1. Ana Nikolić – Romale, romali (Apsolutni rekorder u startu)

Ovo je numera koja drži zvanični rekord kao najskuplje plaćena pjesma u istoriji domaće estrade. Ana Nikolić je 2006. godine za ovu pjesmu, sa kojom je nastupala na Beoviziji, kompozitoru Kikiju Lesendriću platila tadašnjih 30.000 evra, dok tekst potpisuje Ljilja Jorgovanović.

Kiki Lesendrić je kasnije u intervjuima javno priznao da je cijena bila stvar njegovog trenutnog bijesa, ali je dodao i ključnu stvar: "To nije velika suma ako se uzme u obzir da je Ana s njom zaradila preko 300.000 evra". Pjesma je Ani obezbijedila status zvijezde i ogroman novac od nastupa.

Poslušajte:

Ana Nikolic - Romale, romali - Beovizija 2006. Izvor: YouTube

2. Boban Rajović – Usne boje vina (pjesma koja je vratila dugove)

Prije ove pjesme, Boban Rajović je bio u ozbiljnim finansijskim problemima i dugovima. Pjesmu je od autora kupio za oko 18.500 evra, a sa spotom ga je sve ukupno izašlo oko 35.000 evra, što je u tom trenutku za njega bio ogroman rizik.

Pjesma je postala megahit, ne samo u Srbiji već i širom dijaspore. Boban je sam izjavio da ga je ova pjesma bukvalno "finansijski podigla na noge", otplatila sve dugove i omogućila mu da kasnije snimi cijeli album od skoro 100.000 evra. I danas mu je najveći izvor prihoda na nastupima.

Boban Rajović Usne boje vina pesma Izvor: Youtube / Boban Rajović

3. Neda Ukraden – Zora je (najskuplji stih na Balkanu)

Iako je Neda izvođač bogate karijere širom bivše Juge, ova pjesma iz 1985. drži poseban ekonomski fenomen. Naime, pokojna Marina Tucaković je dopisala samo jedan stih u već gotovu pjesmu – "Suza je iz oka kanula".

Prema svjedočenju same Nede Ukraden, Marina je zahvaljujući tantijemama (autorskim pravima) samo od tog jednog jedinog stiha zaradila preko 100.000 evra. Sama pjesma je prodata u stotinama hiljada primjeraka i donijela je milione svima u lancu, a Nedi obezbijedila bezvremenski hit koji pjeva na svakom koncertu.

Neda Ukraden pesma Zora je Izvor: Youtube / Neda Ukraden

4. Adil Maksutović – Laku noć

Adil je poznat kao neko ko ne žali novac za kvalitetne balade. Za pjesmu "Laku noć" iskeširao je 25.000 evra!

Ova investicija mu se vratila brže nego bilo kome drugom. Sa tom pjesmom je pobijedio na tadašnjem Grand festivalu, i odmah u kešu povratio uloženu sumu kroz glavnu nagradu. Pjesma je postala evergrin, ima desetine miliona pregleda i osigurala mu je status jednog od najtraženijih pjevača za privatna veselja gdje je bakšiš ogroman.

5. Halid Bešlić – Miljacka i Romanija

Kada pričamo o pjevačima iz BiH koji su izuzetno popularni u Srbiji, Halid Bešlić je nezaobilazan. Pjesma "Miljacka" (koju je radio Željko Joksimović) koštala je dosta u produkciji, ali ono što je donijela je istorijski uspjeh.

Halid je izjavio da mu je "Miljacka" donijela toliko novca da je od nje mogao da kupi nekoliko stanova. Slična priča je i sa pjesmom "Romanija". Te pjesme su postale obavezni dio repertoara u svakoj kafani u Srbiji i regionu, a Halidu su obezbijedile doživotni profit od autorskih prava, koncerata i reklama.

Poslušajte čuvenu Miljacku:

HALID BESLIĆ - Miljacka Izvor: YouTube

(Mondo.rs)