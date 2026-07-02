Top 10 najboljih folk dueta svih vremena: Uz ove numere se lome čaše, i lična su karta u svakom izlasku

Ovi folk dueti ušli su u legendu, i gotovo da nema proslave ili provoda koji prolaze bez prepoznatljivih stihova i refrena!

Izvor: YouTube/Vesna Zmijanac

Kada je riječ o domaćoj muzici, a naročito folk hitovima, ništa ne umije tako precizno da pogodi u srce i probudi emociju kao dobar duet.

To su one pjesme koje se jednostavno ne slušaju usput, već se pjevaju uglas, i u kojima se manje ili više svako od nas barem jednom pronašao.

Mi smo izdvojili deset koje su najpopularnije u "narodu", a koji su položili test vremena i koji i dalje drže titulu apsolutnih folk klasika.

Džej i Mina Kostić - "Slavija"

Slavija Izvor: YouTube

Apsolutna lična karta za svaku kafansku noć. Spoj Džejovog neponovljivog šarma i Mininog upečatljivog vokala stvorio je himnu o bivšim ljubavnicima koji se sretnu na čuvenom beogradskom trgu, a pjesma je i danas sinonim za dobar provod i merak.

Ceca i Željko Šašić - "Ko na grani jabuka"

Ovo je vjerovatno jedan od najlepših folk dueta devedesetih koji je obeležio početak Cecine karijere. Pesma nosi onu staru, finu narodnjačku emociju i nostalgičnu priču o dvoje mladih koji čeznu jedno za drugim, zbog čega se rado sluša i danas.

Aca Lukas i Ivana Selakov - "Daleko si"

Teška, zrela pop-folk balada koja savršeno opisuje onaj bolni momenat kada se dvoje ljudi i dalje vole, ali znaju da su se nepovratno udaljili.

Indira Radić i Alen Islamović - "Lopov"

Spoj koji je početkom dvijehiljaditih napravio potpuni bum na našoj sceni. Mješavina Indirinog prepoznatljivog folka i Alenovog rok vokala donijela je nevjerovatno zaraznu energiju, pa je ova pjesma i danas nezaobilazna na svim slavljima.

Vesna Zmijanac i Dino Merlin - "Jorgovani"

Vesna Zmijanac, Dino Merlin Izvor: Youtube/Vesna Zmijanac

Jedna od najpopularnijih numera na listi navela nas je da se zapitamo da li da je stavimo na folk ili pop listu najboljih dueta, ali je Vesnin vokal ipak presudio da "Jorgovani" završe ovdje. Vanvremenska pjesma je davno prerasla okvire klasičnog folka, i nosi duboku, tešku i zrelu emociju, a spoj Vesninog glasa i Merlinove melanholije stvorio je jedno od najmoćnijih muzičkih dijela na ovim prostorima.

Vesna Zmijanac i Slavko Banjac - "Ja imam nekog, a ti si sam"

Čista elegancija starog dobrog narodnog melosa. Pjesma donosi dirljivu priču o zabranjenoj ili zakasneloj ljubavi, gdje su se Vesna i Slavko vokalno uklopili toliko prirodno da pjesma zvuči kao iskrena i potresna ispovijest.

Andreana Čekić i Emir Đulović - "Cipele"

Jedan od novijih dueta koji je bukvalno preko noći postao ogroman kafanski hit. Sa modernim, ali prepoznatljivim folk ritmom i tekstom koji odmah ulazi u glavu, ova pjesma je postala obavezan dio repertoara za podizanje atmosfere. Nažalost, ovu pjesmu pratile su i brojne kontroverze nakon što su se Emir i Andreana posvađali, a on je numeru presnimio sa Aleksandrom Burdać. Ipak, dobar dio publike i dalje smatra da niko nije ovu pjesmu tako dobro otpjevao kao Andreana.

Milica Todorović i MC Yankoo - "Moje zlato"

Ti moje zlato pesma Milica Todorović MC Janko Izvor: Youtube / yankoomusic

Ovo je pjesma koja je srušila sve rekorde slušanosti na Jutjubu i donijela klupski folk zvuk koji tjera na igru. Izuzetno brza, energična i pozitivna, postala je ljetna himna koja se i godinama kasnije pušta u svim klubovima.

Saša Matić i Aleksandra Prijović - "Ko si ti"

Kada se spoje dva vrhunska vokala nove i stare garde, rezultat je vrhunska balada. Pjesma je nabijena jakom emocijom i dramatikom, savršeno opisujući ljubavni brodolom koji publika pjeva uglas od prve do posljednje riječi.

Aco Pejović i Ministarke - "Poplava"

Pesma koja je prije desetak godina napravila ogroman bum. Nosi, kako mnogi kažu, nevjerovatno mračnu, ali privlačnu energiju, a u biti je težak tekst o fatalnoj ljubavi i refren koji bukvalno svi u provodu pjevaju iz petnih žila.