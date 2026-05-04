Ko je tajanstvena Jelena iz pjesme grupe "Bolero": Malo ko zna da nije riječ o ljubavnoj baladi

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Pjesma "Jelena" jedna je od najljepših rok balada, no tek je godinama kasnije otkrivena pozadina

Kome je posvećena pjesma Jelena grupe Bolero Izvor: pritnscreen/youtube/ Grupa Bolero

"Jelena, Jelena, eh, da su anđeli nosili krila rodama...", glase stihovi čuvene rok balade grupe "Bolero". Ova numera našla se na njihovom albumu "O Jesenjinu", a iako je bend imao još mnogo pjesama, nijedna se nije izdvojila kao gorepomenuta. 

Momci su ih masovno pjevali "Jelenama" koje su im slomile srce, međutim, tek kasnije pronijela se priča o tome kako je nastala ova numera. 

Iskonstruisane su razne pretpostavke u vezi sa stihovima: "Da l’ za tebe postoji, neko sasvim drag i lep, čije ruke tebi radost donose / Jer danas više nemam snage, da te zavolim, danas samo moram, moram, još jednom da te potražim / Jer ja sam tugu kvasio, tuđim suzama, zbog mene nikad, nikad, nisi plakala". 

Dramatičan trenutak tišine i upaljena šibica na sredini pjesme, pre najvažnijeg stiha: "A godine prolaze niz naše obraze...", samo pojačava tajnovitost pjesme i slutnje kod slušaoca.

No, priča nije romantična. Navodno je frontmen i autor numere, Mišo Bartulica, stihove posvetio majci, koja ga je ostavila po rođenju.

Međutim, istina je da to nije bilo tako. Pjesma jeste posvećena djeci bez roditelja, ali je Mišo inspiraciju je pronašao prolazeći pored Doma za nezbrinutu decu "Ljubica Ivezić" na Bjelavama u Sarajevu.

"Moja mama Marija je živa još i nije me ostavila kad sam se rodio. Ali, ko zna da li bi 'Jelena' imala takav publicitet bez tog izmišljenog tragičnog momenta. Ne potcjenjujem pjesmu, ja sam pisao tekst i muziku i aranžman, ali tako neki dodatak svemu napravi još nešto što možda sama pjesma ne bi… U njoj su teški stihovi, ipak, ako pažljivo poslušaš, nudi nadu za smislom života i u tako teškim slučajevima… Znaju oni koji znaju", izjavio je Bartulica.

