Fanovi serijala "Hari Poter" bili su i oduševljeni i razočarani kada su čuli da će svet čarobnjaštva završiti na malim ekranima. Ono što je zajedničko i fanovima i "hejterima" jeste da će vidjeti mnogo više nego što su filmovi prikazali

Izvor: Youtube printscreen / Beyond the Wardrobe | ajpevensie

Serija "Hari Poter", čija je prva sezona zakazana za premijeru 25. decembra 2026. godine, trebalo bi da bude vjerodostojnija adaptacija knjiga od filmske franšize studija Warner Bros.

Šta to znači?

To ne znači da ćemo gledati Harija, Hermionu, Rona i Snejpa zbog kojeg su već gorele mreže iz potpuno pogrešnih razlova, u istim situcijama i problemima, već da ćemo saznati za mnoge druge koji nisu prikazani u filmovima.

HBO-ova serija je osmišljena da prikaže priču mnogo šire od onoga što je vidio njen glavni junak.

Vidi opis Decenijama krili tajnu Harija Potera: Mislili smo da sve znamo, a HBO serija otkrila ono što su filmovi prećutali Hari Poter Hari Poter Hari Poter Hari Poter Hari Poter Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: HBO Max Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: HBO Max Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: HBO Max Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: HBO Max Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: HBO Max Br. slika: 5 5 / 5

To znači da bi svi oni važni trenuci koji su izostavljeni iz filmova sada, mnogo godina kasnije, konačno mogli da budu prikazani na ekranu, što znači da ćemo videti i neke od likova i tema iz sveta Harija Potera bili izgubljeni tokom prvobitnog procesa adaptacije.

Hari Poter je posebno zahtjevan za ekranizaciju jer, iako je priča ispričana iz Harijeve perspektive, nije samo njegova priča ta koja ima presudnu ulogu u konačnom raspletu.

Postoje čitave priče koje obuhvataju nekoliko generacija i koje su doprinele njegovoj pobjedi nad Lordom Voldemorom. Kada sagledamo sve te priče, povežemo događaje i uočimo kako su međusobno isprepletani, postaje jasno da Hari Poter zapravo nije u središtu svega.

Ovu činjenicu mnogo je lakše uočiti u knjigama, dok ju je u filmovima gotovo nemoguće prikazati. Sada je HBO-ova serija o Hariju Poteru dobila priliku da konačno prikaže istinu na malim ekranima.

Hari Poter je možda bio "Dečak koji je preživio", ali njegova majka Lili Evans bila je istinska heroina čitave priče.

Knjige jasno pokazuju da je Lili bila harizmatična, inteligentna i dobrodušna. U više navrata naglašava se da su Harija često upoređivali sa Džejmsom, ali da je upravo od Lili nasledio svoje najbolje osobine.

Upravo ta izuzetna, zarazna dobrota dovela je do toga da se Lili sprijatelji sa Severusom Snejpom. Njena čvrsta uvjerenja navela su je da prekine to prijateljstvo kada je ono postalo nezdravo. A upravo je ona bila i osoba koja je dovela do Voldemorovog pada.