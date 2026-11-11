Porodično filmsko veče: 11 sjajnih dječijih filmova u kojima će uživati i roditelji

Ove priče će vas nasmijati, ali i naučiti nekim važnim lekcijama.

Izvor: AI info/Yumama

Kada temperature padnu i sve više vremena provodimo kod kuće, filmsko veče može da postane jedan od najljepših porodičnih rituala. Ne treba vam posebna priprema - dovoljno je malo kokica, udobno mjesto na kauču i film koji će podjednako zainteresovati djecu i odrasle.

Upravo je to prilika da se zajedno nasmijete, uživate u omiljenim junacima i stvorite uspomene koje će mališani dugo pamtiti. Izdvojili smo nekoliko sjajnih filmova za porodično gledanje, od animiranih klasika do komedija koje će zabaviti i roditelje.

Neviđeni (The Incredibles, 2004)

Animirani, superherojski film, u kome nekoliko superheroja pokušava da živi "normalnim" životom, krijući svoje moći. Radnja se odvija u šezdesetim, nakon što se pedesetih javno mnjenje pobunilo zbog kolateralne štete, koju superheroji prouzrokuju, boreći se protiv kriminala i gospodin Neviđeni i gospođa Elastična, sa svoje troje djece, žive prema Vladinom programu za zaštitu identiteta. Zaplet nastaje zbog njihove želje da pomognu prijatelju, a djeca otkrivaju moći svojih roditelja i svoje sopstvene.

Priča o igračkama (Toy Story, 1995)

Prvi od četiri animirana filma upoznaje nas sa ekipom igračaka, koje se pretvaraju da su beživotne kad su ljudi prisutni. Kauboj Vudi i njegov konkurent, astronaut Baz Svjetlosni, kreću u vratolomne avanture.

Vili Vonka i fabrika čokolade (Willy Wonka & The Chocolate Factory, 1971)

Mladi Čarli Beket dobija jednu od pet Zlatnih karata, pozivnicu u fabriku slatkiša Vilija Vonke, gdje otkriva da je vlasnik fabrike čokolade stvorio sopstveni magični svijet – i želi da mu se Čarli pridruži.

Zaleđeno kraljevstvo (Frozen, 2013)

Kad ledena čarolija snježne kraljice Elze zarobi kraljevstvo u beskrajnoj zimi, njena sestra Ana udružuje se sa Kristofom, kako bi jednom zauvijek prekinula kletvu. Animirani film inspirisan pričom „Snježna kraljica“ poznat je po divnoj muzici, uz koju ćete pjevati zajedno sa djecom.

Šrek (Shrek, 2001)

Priča počinje kada glavni junak kreće u avanturu da spase živahnu princezu Fionu, koja ima mračnu tajnu. "Šrek" je prvi dobitnik Oskara za najbolji animirani film. Postao je fenomen dugometražnog filma i zaokupio je maštu publike "najvećom bajkom koja nikad nije ispričana".

Gospođa Dautfajer (Mrs. Doubtfire,1993)

Danijel Hilard dobija papire za razvod i tek tada shvata koliko mu djeca i porodica znače. Da bi im se približio, prerušava se u dadilju i počinje redovno da se druži sa djecom. Dirljiv, presmiješan i predivan film, koji ćete uvijek voljeti!

Meri Popins (Mary Poppins, 1964)

Najčuvenija filmska dadilja na svijetu, Meri Popins dolijeće pred vrata porodice Benks, nošena vjetrom, koji je istovremeno oduvao sve ostale kandidatkinje koje su stajale u dugom redu. Praktična Meri donosi red, lakoću, avanturu i ljubav, uz nezaboravne pjesme i čarobne riječi, koje će djeca sa oduševljenjem učiti da izgovaraju i pjevaju.

Grozni ja (Despicable Me, 2010)

Kompjuterski animirana franšiza počinje pričom o superzlikovcu koji smišlja kako da ukrade mjesec. Ali, svi planovi se izvrću naglavačke kad ga okolnosti natjeraju da usvoji tri djevojčice. Komična i dirljiva priča o tome kako ljubav sve mijenja.

U potrazi za Nemom (Finding Nemo, 2003)

Kompjuterska animacija u kojoj drama počinje u okeanu - Marlin (riba-klovn) pokušava da zaštiti svog sina Nema, i kad konačno odluči da ga pusti na školski izlet, ronilac ulovi Nema i odnosi ga u akvarijum zubarske ordinacije u Sidneju. Nemo se tamo sreće sa drugim morskim stvorenjima i počinje da im pomaže u dugo planiranom bijegu. Marlin će preći cijeli okean da bi vratio sina, a tokom potrage susreće Dori, plavu tang ribu koja pati od amnezije. U početku, njena zaboravnost dovodi Marlina do očajanja, ali do kraja se pokazuje kao presudni faktor uspješne potrage.

Čudovišta iz ormara (Udruženje monstruma, Monsters Inc. 2001)

Priča govori o djevojčici koja slučajno upada u svijet fabrike koja proizvodi energiju, koristeći plač uplašene djece i u kojoj su Mat i Sal nerazdvojni prijatelji i kolege. U ovom svijetu, takođe, važi i uvjerenje da su djeca otrovna i da se sa njima ne smije doći u dodir i kada se djevojčica pojavi, nastaje panika. Ovaj duhovit i zabavan film, sa smiješnim, slatkim i simpatičnim likovima baziran je na poznatom dječijem problemu - noćnim stahovima.

Sam u kući (Home Alone, 1990)

I za kraj ove liste, najčuveniji božićni fim u kome mali Kevin biva zaboravljen kod kuće za Božić, a potom upada u razne peripetije i nadmudruje provalnike na urnebesne načine, koji će vam uvijek iznova biti uzbudljivi i zabavni.

(Yumama/Mondo)