Ajvar čisti organizam i pomaže da smršate! Doktor Voja objasnio i kako prepoznati najbolje paprike...

Sezona je ajvara, a doktor je objasnio kako da prepoznate najbolje paprike na pijaci, kako ajvar pomaže da smršamo i da li sadrži vitamin C

Gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić pričao je u Jutarnjem programu tv Prva o omiljenoj namirnici punoj vitamina C, od koje trenutno pravimo zimnicu.

Paprike su "bomba" za imunitet, a ajvar jedan od omiljenih oblika zimnice. Međutim, mnogi ne znaju za šta je ovaj namaz odličan kada je zdravlje u pitanju, i vjeruju u jednu zabludu. Najpre, ajvar je odličan saveznik probave jer ubrzava prolazak hrane kroz digestivni trakt, i omekšava stolicu ukoliko vas muči zatvor.

"Tranzit kroz crijeva je brži ako je mljeveno, a moram malo da razoračam ljude, ja volim ajvar ali je njegova hranljiva vrijednost mala. Ako držite dijetu, možete da ga jedete", rekao je on.

Najveću količinu vitamina C paprike ipak izgube tokom procesa pripreme, pa ako želite da povećate unos, jedite ih svježe. Profesor Perišić ajvar savjetuje za doručak.

"Slatko ga je pojesti, ali nutritivna vrijednost je mala. Jedite ga kao premaz, imaćete gubitak na kilaži, stavite slobodno nekoliko kašika, ne morate da štedite. I imaćete normalnu stolicu, za doručak bih ga svakako preporučio. Parče hljeba, maslac i ajvar, to je odlično za stomak", rekao je on.

"Ajvar vam je ukusan, i mirisan, i ako je dobro odabrana paprika, pa to je top. Ali, jedino pomaže da brže svarimo hranu koju smo pojeli uz ajvar", rekao je on.

Kako prepoznati dobru papriku za ajvar?

"Paprika mora biti crvena, velika kao slonovsko uho, i teška. Mesnata mora da bude! Samo onda je prava za ajvar. Paprika se izgubi u ajvaru, ali ostaju vlakna, to je vrlo značajno. Ta vlakna pokupe i karcinogene, oni moraju što prije van iz nas kroz stolicu, i tu je paprika važna, ona će sve to potjerati napolje u roku od par sati. Da pojedete tri puta dnevno po 20 grama ajvara, to su dvije kašike. Imaćete meke stolice pet puta dnevno. Jedite slobodno i bez hljeba, ja tako radim, samo kašikom jedem ajvar bez ičega drugog", rekao je on.

