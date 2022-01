Nedjeljni horoskop: Lava neko sapliće na poslu, Bik živi ljubavnu fantaziju, Vodolija ima problem, a vi?

Pročitajte nedjeljni horoskop od 31. januara do 6. februara!

Ovan

Horoskop za prvu nedjelju februara predviđa vam nove početke! Poslije napornijeg perioda, dolazi vam nekoliko dana kada na poslu blistate i doživljavate veliki uspjeh. Bićete pohvaljeni, a možda i nagrađeni! U ljubavi, s partnerom pravite važne planove koji će se odraziti na narednih nekoliko mjeseci. Samo naprijed, zvijezde su na vašoj strani! Najbolji dani biće vam ponedjeljak i petak.

Bik

Nedjeljni horoskop vam predviđa ispunjene i aktivne dane! Moguće je da ćete odjednom osjetiti želju da se bavite fizičkom aktivnošću, ako je tako, naročito pazite na leđa i ramena. Bikovi koji nisu u vezi maštaju o nekoj osobi koja im je nedostižna. Na poslu ćete konačno malo odahnuti, neka osoba s kojom ste tek počeli da sarađujete vam donosi veliko olakšanje kada su obaveze u pitanju. Najbolji dani biće vam srijeda i četvrtak.

Blizanci

Puni ste energije ove nedjelje, naročito kada je u pitanju posao. Preuzimate na sebe važan projekat, i "terate" saradnike kako biste mogli u potpunosti da mu se posvetite. Odavno vas nešto nije toliko inspirisalo! U ljubavi, planirate jednu malu promjenu ali se potajno radujete onome što će vam ona donijeti. Nedjeljni horoskop vam kaže da pripazite na ishranu, da ne biste imali probleme s varenjem. Najbolji dani biće vam petak i subota.

Rak

Neki događaj sredinom nedjelje dokazaće vam ko su pravi prijatelji, a ko samo troši vaše vrijeme. Bićete iznenađeni! Na poslu budite oprezni, jer su moguće greške koje mogu skupo da vas koštaju, važno je da zadržite fokus! U ljubavi, moguć je flert sa osobom koju poznajete preko prijatelja, ali vjerovatno neće prerasti u nešto ozbiljnije. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i četvrtak.

Lav

Dobra nedelja za Lavove koji rade kreativan posao, ostali bi trebalo da se pripaze osobe s kojom rade, moguća su spoticanja. U ljubavi, nedjeljni horoskop vam predviđa romantične dane i još romantičnije večeri! Kada je zdravlje u pitanju, moguće je da ćete biti pomalo iscrpljeni, povedite računa da dovoljno jedete i spavate. Ako imate neki važan plan, znajte da će vam najbolji dani biti srijeda i nedelja.

Djevica

U ljubavi, pravite novi korak i uzbuđeni ste, ali pomalo i nesigurni. Nema potrebe da budete zabrinuti, sve ide baš kako treba, zvijezde su na vašoj strani! Astrolozi kažu da će Djevice ove nedjelje konačno završiti nešto na poslu što je trajalo mjesecima, i osjetiti ogromno olakšanje. Vrijeme je da to proslavite s najdražima! Najbolji dani biće vam ponedjeljak i srijeda.

Vaga

Početkom nedjelje bićete pomalo usporeni, obaveze će vam biti dosadne, željećete neku promjenu. Važno je da završite sve što imate da vas neko ne bi kritikovao, znate koliko to mrzite! Ako se pametno organizujete, sve ćete uspjeti da postignete, i onda vikend posvetite uživanju, moguć je i kraći put. Najbolji dani biće vam petak i nedjelja.

Škorpija

Nedjeljni horoskop vam predviđa turbulentne dane na poslu, naročito krajem sedmice. Sarađujete s nekom osobom koju nikako da "pročitate" i zbog toga ste nesigurni, ali vjerujte u sebe i svoje sposobnosti. U ljubavi, imate utisak da partner nikako da razumije ono što želite da kažete, pa je važno da poradite na komunikaciji. Pripazite na novac, mogući su troškovi! Najbolji dani su utorak i četvrtak.

Strijelac

Astrolozi predviđaju vrlo zanimljiv početak februara Strijelčevima koji trenutno nisu u vezi! Jedan naizgled nevažan susret otvara prilike za novu vezu. Možda vam djeluje kao da nemate šanse, ali itekako ih imate, samo slušajte svoje srce! Strijelčevi koji su u vezi imaju nedoumicu vezanu za partnera, i ne znaju kako najbolje da pristupe problemu, ali biće sve u redu! Na poslu vam je gužva, ali isplivaćete već sredinom nedjelje. Najbolji dani su ponedjeljak i srijeda.

Jarac

Nedjeljni horoskop vam predviđa početak nekog novog odnosa sa osobom koju ste nedavno upoznali. Želite da je impresionirate, a opet se borite sa osjećajem da ne treba toliko da se trudite. Pustite da prođe nekoliko dana i znaćete na čemu ste. Na poslu je moguć napredak, vaše zalaganje su primijetili ljudi koji donose važne odluke. Ako planirate selidbu, bolje je da sačekate, nije trenutak za velike promjene! Najbolji dani su utorak i subota.

Vodolija

Na poslu ćete imati problem koji ne zavisi od vas, ali vi možete da ga riješite na najbolji način. Posavjetujte se s ljudima koji znaju više od vas o toj konkretnoj temi, ne morate uvijek sami da rješavate sve. U ljubavi, želite više nježnosti i romantike, podijelite to s partnerom. Finansijski dobitak stiže krajem nedjelje, vezan je za neki projekat koji ste radili prije nekoliko mjeseci. Najbolji dani su vam ponedjeljak i petak.

Ribe

Nedeljni horoskop vam predviđa uspjeh i dobitak, naročito kada su finansije u pitanju! Ako ste željeli unapređenje, sada podsjetite na to osobu s kojom ste razgovarali prije nekoliko mjeseci. Ove nedjelje provedite vrijeme s porodicom i prijateljima, prijaće vam da se okružite dragim ljudima i možda pomognete oko nekih njihovih problema, to će vas ispuniti osjećajem topline. Ako vam u ljubavi nešto nedostaje, morate to da kažete inače nećete dobiti to što želite. Najbolji dani biće vam srijeda i petak.

