Pronađen Šopenov izgubljeni valcer napisan prije 200 godina

Valcer ima manje greške u ritmu i notaciji, ali kustos muzeja Robinson Mekklilann, je čvrsto uvjeren da Šopen stoji iza ovog djela.

U trezoru Morganove knjižare i muzeja u Njujorku, pronađen je valcer poljskog kompozitora Frederika Šopena, napisan prije skoro 200 godina.

Kustos muzeja Robinson Mekklilan kaže, da je djelo nastalo najvjerovatnije između 1830. i 1835. godine, da nije potpisano, ali da na Šopena kao autora ukazuje njegov prepoznatljivi simbol bas ključa, prenosi BBC.

On je nakon otkrića djela razgovarao sa akademikom sa Univerziteta u Pensilvaniji, koji je stručnjak za poljskog kompozitora, a zatim su testirani mastilo i papir, nakon čega je zaključeno da se radi o originalu.

Kako se navodi, valcer ima manje greške u ritmu i notaciji, ali Mekklilan je čvrsto uvjeren da Šopen stoji iza tog djela.

"Ono u šta smo najsigurniji jeste da je napisano Šopenovom rukom. Ono što nije potpuno sigurno jeste da je to muzika koju je on komponovao. Siguran sam 98 odsto, a mnogi ljudi koji su je čuli već osjećaju u stomaku da zvuči kao Šopen. Postoje netipični aspekti muzike, buran početak pomalo je iznenađujući, ali nije potpuno izvan karaktera. A onda slijedi melodija za koju osjećaš Šopenov kvalitet", rekao je on.

Šopen, koji je uglavnom pisao djela za klavir, umro je u Francuskoj 1849. godine u 39 godini, a tokom svog relativno kratkog života proganjale su ga halucinacije i smatra se da je imao epilepsiju.

