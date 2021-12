Nino Rota - "Felinijev čarobnjak"

Na današnji dan, 3. decembra 1911. godine u Milanu rođen je Nino Rota, čuveni italijanski autor filmske muzike…

Smatra se jednim od najznačajnijih svjetskih kompozitora muzike za filmove, a neke njegove numere stekle su popularnost i izvan filmskog medija, poput tema iz filmova "Kum" i "Amarcord". Sarađivao je u približno 90 filmova, a preminuo je 1979. godine. Njegova muzika korištena je i posmrtno, na primjer u filmu "Kum III" 1990. godine.

Rota je najznačajniju saradnju ostvario s Federikom Felinijem. Svojom muzikom znatno je pridonio uspjehu filmova tog reditelja, pa je čak nazvan "Felinijevim čarobnjakom".

"Ima jedna faza u radu koju najviše volim", pisao je Felini. "To je svečanost, nastajanje muzike i snimanje muzike. Nino Rota! Sa Ninom mogu da ostanem danima, da ga slušam kako svira na klaviru, pokušavajući da tačno odredi neki motiv, pa pročisti muzičku rečenicu tako da se što više podudara sa osjećanjem koje želim da izrazim.

Međutim, van posla, ne volim da slušam muziku. Ona me uslovljava. Uznemirava. Posjeduje. Ja se branim odbijajući je, kao lopov kada bježi od zgodnih prilika za krađu. Ne znam, možda je to jedna od posljedica katoličanstva, činjenica da me muzika rastužuje. Ispunjava me grižom savjesti. Beskorisna kao svaki glas savjesti, ona upozorava, ispunjava čežnjom, jer govori i podsjeća na neku dimenziju sklada, mira, savršenstva iz koje si isključen. Prognan. Muzika je okrutna, ispunjava nostalgijom i tugom, a kada prestane, ne znaš kuda odlazi. Svjestan si samo da je nedostižna i da te boli.

Ali eto, ja poznajem Nina Rotu, prijatelj sam mu, on me voli i to me nekakao tješi..."

