Rej Čarls - otac soula, veliki humanitarac i borac za ljudska prava 

Jedan od simbola džeza i bluza, slijepi američki kantautor Rej Čarls (1930-2004) rođen je 23. septembra 1930. godine.

Rej Čarls je dobitnik 12 muzičkih nagrada "Gremi", među kojima i za najbolju pjesmu tri puta uzastopno - "Odlazi, Džek!" (Hit the road Jack), "Ne mogu prestati da te volim" (I can`t stop loving you) i "Gnjevan" (Busted).