Preminuo poznati srpski kompozitor Aleksandar Aca Stepić

Komponovao je preko 500 pjesama, a preminuo je u 90. godini.

Izvor: Youtube/StudioMMI Juvekomerc

Čuveni kompozitor narodne muzike, aranžer i harmonikaš Aleksandar Aca Stepić preminuo je u 90. godini.

Aca Stepić je svojim narodnim pjesmama sa šlagerskim prizvukom i svojim kolima za igru, ostavio neizbrisiv trag, a tužnu vijest o njegovoj smrti podijelio je Miroljub Brzaković na svom Fejsbuk profilu.

"Otišao je u vječnost još jedan od muzičara i kompozitor uz čije sam pjesme odrastao Aca Stepić, a orkestar koji je tih godina vodio je bio tada ispred vremena. Imao sam i to zadovoljstvo da ga upoznam, divan čovjek. Pjesme za koje je uradio muziku ostaju da žive iza njega, a to je privilegija odabranih od Boga. Pjesma koju najviše volim od njega je 'Za ljubav sam mladost dao'. (pjeva je moj dragi kolega Milanče Radosavljević), a autor je muzike i za pjesme 'Jednom sam i ja volio', 'Šesnaest ti leta beše', 'Još me peku suze tvoje', 'Šeherzada', 'Moj život je tužna priča' i mnoge druge.....Hvala Aco na svemu što sam naučio od tebe.....među anđelima si", napisao je Miroljub Brzaković.

Otac mu je svirao violinu i imao svoj orkestar. Odrastanje uz oca violinistu, stvorilo je veliku muzičku bazu. Kada mu je otac kupio harmoniku, počeo je sa svakodnevnim usavršavanjem. Najprije kod Ilije i Milije Spasojevića, a zatim i u "mađarskom orkestru iz Sombora", gdje je svoju dvojkašku bazu proširio na klasiku, šlagere, romanse, kancone, sevdah, meksikanske, grčke... Svirajući godinama sa ekipom u Sarajevu, upoznaje stidljivo i lijepo djevojče od 17 godina. Bila je to Zilha Bajraktarević.

Izvor: YouTube/ StudioMMI Juvekomerc

Komponovao je oko 500 pjesma i 20 kola za igru. Mnogim pjevačima je komponovao prve i najslušanije pjesme i od njih stvorio velike zvijezde: Silvana Armenulić, Zoran Kalezić, Milanče Radosavljević, Savo Radusinović, Milena Plavšić, Ljuba Aličić, Ljubomir Đurović, Asim Brkan...