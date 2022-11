Za volumen u kosi isprobajte ovu tehniku šišanja: Primenjiva je na svim dužinama

Tehnika šišanja kose je ključ uspjeha za raskošan volumen u korijenu.

Izvor: progressman/Shutterstock.com

Pored mnogobrojnih aktuelnih trendova frizura nijedna ne izostavlja bitnu stavku koja daje cjelokupan raskošan izgled, a to je ništa drugo nego - volumen!

Žene toliko žude za volumenom u korijenu, a ne znaju da pored svih proizvoda za volumen, prva stavka koja mora biti štiklirana jeste kvalitetno ošišana kosa.

I dok prilikom odlaska na šišanje se svaka žena nada da će dobiti frizuru koja će dati veliku promjenu, ali uz minimalno šišanja i stilizovanja.

Ipak, kako bi došli do ovog rezultata, frizeri su do sada uglavnom unosili stepene u kosu, a taj, sada već klasični slojeviti rez, davao je dobre rezultate uglavnom samo kod žena sa tankom kosom. S druge strane, one koje imaju gustu ili kovrdžavu kosu, uglavnom su nezadovoljno izlazile iz salona.

U želji da stane na put tom problemu, ugledni frizer iz Los Anđelesa Ahn Co Tran osmislio je novu tehniku šišanja koja i u najgušću kosu unosi jednostavnost, prozračnost i uvijek priželjkivani volumen. Riječ je o Parallel Undercut metodi koja se sastoji od dva različita načina šišanja koji zajedno stvaraju savršenu frizuru.

Tajna Parallel Undercut tehnike je u rezovima koji uklanjaju težinu i daju dinamičnost kosi. Šiša se suva kosa tako što se u prvoj fazi određuje dužina u kratkim i nepravilnim vodoravnim rezovima koji stvaraju željeni okvir, dok druga faza donosi kosi savršen završni look.

(Elle.rs)