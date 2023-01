Glumica, koja se smatra nebinarnom osobom, šokirala je licem na dodjeli Zlatnog globusa.

Izvor: Profimedia

Prilikom dodjela brojnih nagrada, u masi se posebno istakla i glumica Ema D'Arsi. Opredijelila se za prilično neobično izdanje, a fotografije dokazuju koliko je bilo teško odvojiti pogled od nje. Gotovo nikome nije jasno šta je Ema željela da postigne šminkom inspirisanom klovnovima - na licu je oslikala plave suze koje su "tekle" niz jedan obraz.

Ova 30-godišnjakinja nosila je predimenzionirani smoking, ljubičastoplave kožne rukavice i čizme sa nitnama. Ipak, iako je stajling bio zanimljiv i potpuno drugačiji od ostalih dama, Emino lice postalo je glavna tema komentara. Osim naslikanih plavih suza, kosu je ofarbala u ljubičastoplavu boju, oči je istakla debljim linijama ajlajnera, a na jednoj obrvi napravila je dva proreza.

Podsjetimo, javnost je Emu do sada mogla da vidi u serijama "Truth Seekers" i "Wanderlust", ali do angažmana u "House of the Dragon" nije bila naročito poznata. O njenom privatnom životu ne zna se mnogo, a jedino je poznato da se ona smatra nebinarnom osobom, te tako preferira da se oslovljava zamjenicama oni/one.

Pogledajte kako je izgledala:

...kao i glumicu koji su opleli zbog obuće:

RAZMAZANA ŠMINKA, OBRIJANE OBRVE I PLAVE SUZE NA OBRAZU! Glumica šokirala JEZIVIM izdanjem, niko ne shvata šta se desilo

(MONDO)