Nakon mnogobrojnih operacija vratila se prirodnoj ljepoti: Kajli Džener oduševila fanove (FOTO)

Da li su se Kajli Džener razlili fileri u usnama ili je zvijezda odlučila da se okrene "prirodnoj ljepoti"? Fanovi su rekli svoje mišljenje.

Izvor: Instagram

Šta se desilo sa "najmlađom bogatašicom", tačnije sa njenim licem? Kajli Džener se pojavila na poznatom muzičkim festivalu Koačela u društvu prijatelja, a najviše pažnje i spekulacija u javnosti izazvale su njene usne. Najmlađa članica porodice Kardašijan-Džener još u ranoj mladosti je operisala "ponešto" na licu, pa tako i usne koje su godinama predstavljale san svih djevojaka. Od nekada tankih napravila je pune i sočne, a sad se čini kao da se vratila u ranu mladost.

Umjesto napućenih, Kajli je "prošetala" tanje usne, vrlo prirodne, a čini se da se to korisnicima društvenih mreža dopalo. Na Redditu su komentarisali:

"Njene usne izgledaju nekako normalno, kao da gledam njeno staro lice", "Opet su joj se rastvorili fileri u usnama?", "Usne joj izgledaju dobro, nadam se da će odmoriti od filera", "E, konačno si normalna!", komenatrisali su na mrežama.

Pogledajte kako su nekada, a kako sada izgledaju usne Kajli Džener:

Uspješna poslovna žena koja ima sopstvenu, veoma unosnu liniju kozmetičkih proizvoda, nije ni potvrdila ni opovrgla ove tvrdnje, ali nedavno je pričala o tome da ju je to što je postala majka natjeralo da prihvati svoju prirodnu ljepotu. Dženerova, inače, sa reperom Trevisom Skotom ima dvoje djece, ćerku Stormi (5) i sina Ajru (14 meseci).

Da li je pojavljivanje na Koačeli znak da je konačno odustala od hirurških intervencija? U razgovoru za "HommeGirls" brineta je ispričala kako se njen pristup ljepoti promenio otkako je postala majka:

"To me je natjeralo da više volim sebe. Sada vidim svoje osobine u svojoj djeci i, znate, ćerka liči na mene. U njoj vidim svoju ljepotu i to me je natjeralo da više volim sebe. Za mene se ljepota uvijek menja", ispričala je.

Pogledajte neka od njenih najglamuroznijih izdanja.

(MONDO)