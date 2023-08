Nakon 20 godina pronašao biološku majku: Zajedno radili i nisu se sreli, a onda je dobio PORUKU...

Pročitajte ispovijest majke i sina koji su se sreli nakon 20 godina!

Izvor: Facebook/screenshot/St. Mark's Hospital

"Sjećam se tačno mjesta na kojem sam bio kada sam dobio poruku. Bio sam na poslu. Uzeo sam telefon, video njenu poruku i samo sam odgovorio: Zdravo! Odakle se znamo?", započeo je Bendžamin iz Jute životnu priču kako je upoznao svoju biološku majku.

Benžamin Hulberg iz Jute (SAD) od malena je znao da su ga roditelji, Anđela i Brajan Hulberg usvojili. Njegova želja da sazna nešto o svojoj biološkoj majci i porijeklu, ni s godinama nije nestala. Jedino što je zano bilo je njeno ime - Holi.

"Razgovor s roditeljima o Holi uvijek je bio pozitivan. Moji su roditelji ili izražavali zahvalnost Holi ili sam ja pričao o tome kako sam joj ja zahvalan i kako želim jednog dana da je upoznam", rekao je 21-godišnjak.

U međuvremenu, Holi Šerer nikada nije zaboravila bebu koju je dala na usvajanje i to na Dan zahvalnosti prije 21 godinu.

"Uvijek sam mislila na njega. Još više tokom praznika i za njegov rođendan. To je bura emocija", rekla je njegova biološka mama Holi (37).

Kada je ostala trudna Holi je bila tinejdžerka. Prve tri godine nakon usvajanja, novi roditelji su slali Holi pisma i fotografije, ali to je stalo nakon što se zatvorila agencija za usvajanje 2014. godine. Holi je uvijek zanimalo kako je, te je jednom prilikom pretraživala Internet i naišla na Benžaminov profil na društvenoj mreži.

Izvor: Facebook/screenshot/St. Mark's Hospital

"Imao je 18 godina kada sam ga našla i jako sam oklijevala. Toliko toga mu se događalo u životu. Zadnje što sam željela je da mu napravim problem. Tako da sam ga samo gledala iz daleka", rekla je.

To sve Bendžamin nije znao. On je godinama s roditeljima pričao o tome kako pokušava da pronađeronaći biološku mamu. Pisao je pisma, upisao se u registar usvaanja, pa čak i napravio DNK test u nadi da će pronaći biološku mamu za koju je samo znao da se zove Holi. Pravu preokret je nastao, kada je Holi odlučila pre šest mjeseci poslala poruku na Fejsbuku i čestitala mu rođendan. Bendžaminu se svet okrenuo naglavačke!

"Sećam se tačno mjesta na kojem sam bio kada sam dobio poruku. Bio sam na poslu. Uzeo sam telefon, video njenu poruku i samo sam odgovorio: Zdravo! Odakle se znamo?", ispričao je Bendžamin. U odgovoru mi je objasnila ko je i nastao je šok:

"Plakao sam. Sve su to bile vrlo pozitivne emocije. Ali za mene je ovo dan koji sam čekao posljednjih 20 godina svog života i shvatiti da se to konačno događa je bilo nestvarno", objasnio je. Nakon toliko dugog čekanja, Bendžamin nije gubio vrijeme, odmah ju je pitao da se nađu.

Izvor: Facebook/screenshot/St. Mark's Hospital

"Tražio je da se nađemo, i to odmah, što me je malo uznemirilo", rekla je Holi i nastavila da to 'nije očekivala', ali da se on odmah želio upoznati. Dogovorili su da se stradan obe porodice nađu na večeri.

"Čekali smo i razgovarali dok nismo seli. Onda, otprilike pet minuta nakon što smo seli, pojavio se Bendžamin, prišao mi je i pipnuo me po ramenu. Preplavila me je radost. Zagrlili smo se i tako ostali da sedimoi jedno pet minuta - grleći se i plačući. Nisam mogla da verujem šta se događa", ispričala je Holi, dok je za Bendžamina to bilo ostavrenje njegovog njvećeg sna - da zagrli svoju biološku majku.

Holi i Bendžamin su takođe shvatili da nakon svih ovih godina nisu bili predaleko jedno od drugog, jer su oboje u poslednje dvije godine radili u istoj bolnici. Inače, Holi je medicinska sestra, dok Bendžamin volontirao u bolničkoj jedinici neonatalne intenzivne njege.

Izvor: Facebook/screenshot/St. Mark's Hospital

"Svako jutro ulazila sam kroz ženski dio bolnice da bih došla na svoje radno mjesto. Tako da sam svaki dan prolazila pored jedinice za intenzivnu negu novorođenčadi. Parkirali smo u istoj garaži, mogli smo biti na istom spratu, nismo imali pojma da smo tako blizu", rekla je Holi.

"To što mogu doći do Holi, sesti se s njom i popiti kafu pre odlaska u smjenu je nevjerovatno", rekao je on koji je za kraj poslao veoma ohrabrujuću poruku za druge ljude koji traže svoje biološke roditelje.

"Nemojte da prestanete da se nadate. Taman pre nego što mi se Holi javila, polako sam počeo da gubim nadu. Pokušao sam da je pronađem na toliko načina i ništa mi nije uspjelo. Javila se kad sam to najmanje očekivao. Bilo je to nešto što se dogodilo iz vedra neba", objasnio je.

(MONDO)