Kćerka Hajdi Klum pokazala kako izgleda bez šminke (FOTO)

Leni Klum, kćerka Hajdi Klum, pokazala je lice bez šminke!

Leni Klum, kćerka jedne od najuspješnijih žena u Holivudu, Hajdi Klum, ponovo razbija stereotipe u manekenskoj industriji! Odlučila je da milionima pokaže prirodan izgled, bez šminke i filtera. Uslikala je akne sa kojima se bori, ne krijući da iz dana u dan uči da prihvata svoju kožu.

Leni je jednom prilikom u intervjuu za "People" otkrila da je podlegla negativnim komentarima o aknama. "Mislila sam da nisam lijepa zbog akni, ali sam shvatila da je to normalno. Svi to prolaze. To je nešto što svako može da dobije i hormonalno je", objasnila je 19-godišnjakinja, dodajući da je bilo dana kada nije htjela da izađe iz kuće zbog problema sa kožom.

Ipak, odlučila je da neće dopustiti da joj koža upravlja životom. Od tada objavljuje fotke svojih akni na društvenim mrežama, a sve u nadi da će ih normalizovati. Manekenka je dokazala da nije sve što vidimo na Instagramu tako savršeno, poželjno, bez ijedne mane. U posljednjih nekoliko godina primjećuje se sve veći naglasak na prirodan izgled u svijetu mode, ljepote i medija. Da li vam se to dopada?

