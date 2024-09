Proglašena je za najljepšu djevojčicu na svijetu: Danas oduzima dah još više

Zelenooka Laneja Grejs, koja je proglašena jednom od najljepših djevojčica na svijetu, danas je djevojka koja prirodnim izgledom ostavlja bez daha.

Sjećate li se Avičijevog čuvenog spota za pjesmu Wake Me Up iz 2013. godine? Možda odatle prepoznajete zelenooku Laneju Grejs, koja je u svijet modelinga ušla tokom najranijeg djetinjstva. Imala je samo tri godine kada su njeni roditelji potpisali ugovor sa modnom agencijom kojoj su poslali Lanejine fotografije. Postala je manekenska zvijezda među djecom, zaokupljena brojnim kampanjama i reklamama.

Grejs je 2010. proglašena jednom od najljepših djevojčica na svijetu. Danas ima 20 godina i krči svoj put u filmskoj industriji. Uskoro će se pojaviti u akcionom trileru "72 Hours", kao i u novoj sezoni popularne američke televizijske sapunice The Bold and the Beautiful. Laneja inače obožava naučnu fantastiku zbog čega bi voljela da glumi u filmovima tog žanra.

Ono što je posebno zanimljivo, to je da Laneja nikada nije imala estetsku operaciju. Uživa u boksu, vožnji skejtborda, teretani i borilačkim vještinama, a i dalje oduzima dah mnogima. Ispod njenih fotografija su komentari u kojima korisnici mreže hvale njen prirodni izgled. Iako je Grejs rođena Amerikanka iz San Franciska, sa prebivalištem u Teksasu, istakla je jednom prilikom da ju je iz mase istaklo lice koje je kombinacija španskih i filipinskih sa američkim korijenima.

Pogledajte kako Laneja Grejs danas izgleda:

