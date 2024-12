Izvinite gležnjače, samo ovaj model čizama prihvatamo ove zime: Nosimo ih uz džins, suknje, pantalone...

Ako ste u potrazi za čizmama ove zime, inspirišite se modelom koji će biti broj jedan ove sezone.

Izvor: Claire Guillon / Camerapress / Profimedia

Čizme do gležnja su nekada bile basic model u zimskim mjesecima, ali ove zime to više nije slučaj. Dizajneri su se okrenuli dužim modelima koji pružaju ne samo stil, već i dodatnu toplinu, dok su influenserke već usvojile ovaj modni hit.

Što se tiče outfita sa čizmama do koljena, inspiracije ima na pretek. Čini se da influenserke sada nose gotovo samo ovakav tip obuće, pa smo odlučili da skupimo sve omiljene lookove na jednom mjestu kako biste se inspirisali za nove ideje stilizovanja. Od suknji do teksasa, skrolujte dole i pogledajte outfite sa čizmama do koljena koje preporučujemo.

Pletena midi haljina + trendy torba

Izvor: Instagram

Suknja na slip + antilop jakna

Izvor: Instagram

Trench kaput + mini suknja

Izvor: Instagram

Mini suknja + kratka jakna

Izvor: Instagram

Crna maxi haljina + kožni trench

Izvor: Instagram

Prugasti džemper + kožna mini suknja

Izvor: Instagram

Krupno pleten džemper + midi suknja

Izvor: Instagram

Teksas jakna + farmerke

Izvor: Instagram

Teksas haljina + kremasti džemper

Izvor: Instagram

(MONDO/Wanted)