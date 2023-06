Skriveno poglavlje iz Biblije: Uz pomoć UV svjetlosti otkriven dio starih sirijskih prevoda

Andy Vermaut shares:Ultraviolet light reveals to scientists a hidden Bible passage 1,500 years later: A scientist using ultraviolet light discovered a hidden portion of Biblical… Thank you.#ThankYouJournalistsForTheNewsWeGetFromYou#AndyVermautThanksYouhttps://t.co/jx8wLkBIywpic.twitter.com/giQfOyc8kC