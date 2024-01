Tom Holander, Tom Holand... Britanski glumac greškom dobio milionski bonus mlađeg kolege (VIDEO)

Britanskog glumca i negativca serije "Bijeli lotos" Toma Holandera često umiju da zamijene za zvijezdu Spajdermena Toma Holanda, ali ponekad to i nije toliko loše, poput slučaja kada je dobio ček na sedmocifreni bonus namijenjen mlađem kolegi.

Izvor: Shutterstock

„Teško je jer sam ja prije njega počeo da se bavim glumom, ali je on nevjerovatno poznat. Iako se birokratski ne dešava često, u nevizuelnom kontekstu često nas miješaju“, rekao je Holander za tok-šou Lejt najt sa Setom Majersom.

Holander, koji je takođe poznat po ulogama u "Piratima sa Kariba" i "Gordost i predrasude", u jednom trenutku je čak imao i istog agenta kao Holand.

Poznati voditelj ga je upitao i za slučajni bonus koji je greškom dobio dok je gledao predstavu u kojoj je igrao njegov prijatelj.

„Sjedio sam u publici nakon što sam upravo završio emisiju za Bi-Bi-Si za 30.000 funti sa čime ću taman da preguram godinu. Sjedio sam i razmišljao: „Ovo je divno, tako sam uspješan.“ Mislio sam da se malo našalim i pohvalim prijatelju kad se poslije vidimo, a onda mi je tokom predstave stigla poruka“, prisjetio se Holander.

Kada je pogledao poruku, shvatio je da se radi o platnom listu, namijenjenom Holandu i označen kao prva tranša bonus od prihoda sa blagajne "Osvetnika".

„Bila je to nevjerovatna količina novca. Nije to bila njegova plata, već samo bonus od prihoda. I to ne cijeli bonus, već samo prvi dio. Bilo je to više novca nego što sam u životu vidio – sedmocifrena suma. Moje samozadovoljstvo brzo je nestalo“, našalio se britanski glumac.

(Guardian/MONDO)