Oženio se glumac iz serije "Kako sam upoznao vašu majku" u 50. godini

Džoš Rednor je dugo čekao na svoju drugu polovinu, a srećne vijesti je sada podijelio sa pratiocima na instagramu!

Izvor: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia

Glumac Džoš Rednor, zvijezda serije "Kako sam upoznao vašu majku", oženio se u pedesetoj godini s kliničkom psihološkinjom Džordanom Džejkobs, a sretne vijesti i slike sa vjenčanja nastale u snijegu podijelio je na društvenim mrežama uz emotivan opis.

"Oženio sam se! Prije dvije nedjelje. U laganoj mećavi. Bio je to nevjerovatno emotivan vikend ispunjen snježnim blaženstvom. Zahvalan sam tolikim ljudima što su došli na imanje Cedar Lakes kako bi bili s nama. Ali najviše sam zahvalan Džordan. Ne mogu vjerovati da ovu izuzetnu ženu mogu zvati svojom suprugom", napisao je.

Par se vjenčao 6. januara na imanju Cedar Lake u dolini Hadson u Njujorku, a ceremoniju nije pokvarila ni mećava.

"Nisam se dosad oženio jer sam čekao tebe"

"Gledam u beskraj tvojih zelenih očiju i znam da to što se do sada nisam oženio nije bilo zbog nekog razočaranja. Istina je da se nisam oženio do sada jer sam čekao tebe", rekao je Džoš svojoj supruzi u zavjetima, prenosi New York Times.

Par se upoznao na meditaciji zvukom u februaru 2022. godine, a jednom prilikom je za New York Times progovorio o tome šta je osjećao kada ju je prvi put ugledao. "To je ona, to je tvoja žena", rekao je Rednor. Džoš je bio jedan od glavnih glumaca u seriji "Kako sam upoznao vašu majku", koja se emitovala od 2005. do 2014. godine. On se bavi i muzikom, ali i meditacijom koja ga je i spojila s njegovom životnom suputnicom. Veću slavu nakon "How I Met your mother" nije doživio.

(Index.hr/MONDO)