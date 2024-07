Zarada nekoliko stotina evra po kilogramu: Ovi psi pronalaze tartufe kroz igru, dreser otkrio cake obuke

Priroda lagoto pudle je takva da vole da kopaju, pa budite spremni da vam, ukoliko ih držite u dvorištu, "naprave pravi haos". Ipak, "neizmerna ljubav koju nude zauzvrat, natjeraće vas da na te nestašluke gledate sa osmijehom".

Lagoto romanjolo pudle, osim što se spadaju u grupu najinteligentnijih rasa, poznate su i kao pravi eksperti za pronalaženje tartufa. Cijene u odgajivačnicama dostižu i do 2 hiljade evra za ove štence, a mi smo razgovarali sa dreserom pasa kako bismo saznali kako izgleda obuka za traženje tartufa, da li su oni zaista nadareni za to i postoje li zloupotrebe od strane nekih vlasnika.

Društveni su i vole porodicu, a naročito su dobri sa djecom, zaštitnički nastrojeni, kažu opisi u svim knjigama o njima. Priroda im je takva da vole da kopaju, pa budite spremni da vam, ukoliko ih držite u dvorištu, "naprave pravi haos". Ipak, "neizmjerna ljubav koju nude zauzvrat, nateraće vas da na te nestašluke gledate sa osmijehom".

"Imaju istančan njuh kao pas tragač. Ne konkretno za tartufe, jer se oni kroz obuku navikavaju da traže nešto određeno. Lagoto je sposoban da kopa, ima genetski nagon za to. To traganje pasa nije nikakvo maltretiranje psa, napor ili nešto što škodi psu. Korisno je da imaju zadatak, u genima je da kopaju i mnogo je bolje da se usmjere na kopanje i traženje nego da budu zatvoreni u stanovima/boksovima. Gdje nemaju mogućnost da iskažu svoju prirodu", rekao nam je Saša Mitrović, dreser pasa sa dugogodišnjim iskustvom.

Kako izgleda obuka?

Neohodno je da pas bude zainteresovan za igračku, najbolje lopticu. Kad se navikne na nju, onda se ona ostavi u teglicu sa tartufima da stoji 10-15 dana i primi miris i pas se zapravo navikava da traži taj miris.

"Prilikom bacanja loptice, on je naviknut da traga/kopa tamo gdje osjeti taj miris jer zna da se tu nalazi loptica. Kad izađe napolje (najčešće se radi u šumi) pas sve vrijeme ide i traži lopticu. Onda se loptica zatrpa na neku plitku dubinu, a pas usmjeri da traži (prema mirisu). Poenta je da pas ne traži tartuf (on ne zna šta je to) nego miris na koji se navikne. Kad nađe tartuf, tu gdje je našao mi krišom ubacujemo njegovu lopticu, tako da on misli da je našao lopticu. Dakle, ovdje se koristi njegova prirodna navika, da kopa, traži, njuška...", objasnio nam je Saša.

Njuh hiljadu puta jači od ljudskog Ovaj pas ima istančan njuh, nekoliko hiljada jači u odnosu na nas ljude, 10-15 u odnosu na rotvajlere.

Kako smo već napomenuli, ovaj pas jе, po mišljenjima stručnjaka, idеalan kućni ljubimac. Iako ima gustu, kovrdžavu dlaku, nе linja sе nimalo. Kako kažu poznavaoci pasa, odlikujе ih visok nivo osеćajnosti i еmpatijе. Pun jе ljubavi, uvеk prijatеljski nastrojеn, obožava djеcu i svoju ljudsku porodicu. Odlično sе slažе i s drugim psima i mačkama u domu.

To nam je potvrdio i Saša, koji kaže da je iz njegovog iskustva u radu sa vlasnicima ovih krznenih ljubimaca, do sada uglavnom uviđao da je porodica odlučila da uzme ovu rasu zbog djece.

"Danas je zbog silne tehnologije djecu je teško odvojiti od kompjutera i virtuelnog svijeta, porodice tu njihovu osobinu pretvore u avanturu – da sa djecom idu u prirodu, šume...", rekao nam je.

Da je s njima sve avantura, potvrdio nam je i Miloš, otac dvogodišnje djevojčice koji je sa ženom, nekoliko nedjelja pošto im se porodica uvećala za jednog člana, doneo odluku da uzmu i psa.

Njihova ženka stigla je kao šestomjesečno štene, a kako nam kaže, beba i ona rasle su zajedno, a danas postale nerazdvojne.

"Od toga da je znala da spava uz krevetac, napolju pored bebinih kolica, do toga da umije i da zareži ako neko u bebinoj blizini povisi ton dok priča (vjerovatno misli da viče na nju). Mi je nismo vodili na obuku za traženje tartufa iako često u šali govorimo kako ćemo se obogatiti sa njom. Iako je nismo vodil na obuku, primjećujemo da često kopa i rovari po dvorištu, poseban pik ima na ženine ruže, najčešće one stradaju", kaže nam kroz smijeh ovaj mladi čovjek.

Od 100 do 2.000 evra

Na popularnom sajtu za prodaju pasa veliki je broj oglasa za ovu rasu. Ponuda je raznolika, pa tako ima onih koji pse ove rase poklanjaju, ali i onih koji traže i 2.000 evra. Dok se štenci prodaju po cijeni od 100, 150, 200 pa čak i 1.200 evra, mladi psi, u zavisnosti od toga da li su utrenirani za lov na tartufe, mogu se kupiti po cijeni od 300, 800, pa sve do 1.000 evra.

Kao stavka koja najviše utiče na cijenu navodi se da li je pas očišćen od parazita, da li je redovno vakcinisan, da li je genetski čist sa sertifikatima i ukoliko se radi o odraslom psu, da li je utreniran za lov na tartufe. Ukoliko ispunjava sve navedene kriterijume, cijena može da iznosi čak 2.000 evra.

