Zašto ljudi koji naporno rade ne mogu da se obogate? Prave 7 grešaka, a najvažniju stvar ne cene dovoljno

Ako naporno radite, ali ne vidite zaradu kojoj se nadate, preispitajte bolje ponašanja koja mogu stati na put vašem finansijskom rastu, a kojih možda iste ni svjesni.

Često čujemo da ako samo uložimo sebe dovoljno i radimo, radimo, radimo, uspjeh neće izostati. Ali stvarnost je složenija.

Mnogi ljudi rade iz dana u dan, a ipak se i dalje bore da izgrade pristojan život. A to nije zato što im nedostaje ambicija ili posvećenost; često je to zbog određenih ukorenjenih navika i načina razmišljanja koji ih nesvjesno sputavaju. Oni ih nisu svjesni, ali ta ponašanja mogu da ih spriječe da maksimalno iskoriste svoje napore i ostavljaju ih zaglavljene u teškom radu bez novčane nagrade koju žele.

Dakle, ako naporno radite, ali ne vidite zaradu kojoj ste se nadali, preispitajte bolje 7 ponašanja koja vam mogu stati na put. Njihovo prepoznavanje i prilagođavanje može biti ključ za transformaciju svih tih napora u stvarni finansijski rast.

1. Ne gledaju širu sliku

„Ako čovjek ne zna u koju luku plovi, nijedan vjetar nije povoljan“, čuvena je Senekina misao. Jedan uobičajeni faktor među marljivim ljudima koji izgleda da nikada ne akumuliraju bogatstvo jeste to što često propuštaju širu finansijsku perspektivu. Ovi ljudi su obično toliko fokusirani na svoje svakodnevne aktivnosti, svoje zadatke i neposredne projekte, da zanemaruju važnost strateškog finansijskog planiranja. To uključuje budžetiranje, štednju, ulaganje i stvaranje više izvora prihoda.

Oni su zaglavljeni u razmišljanju da će naporniji rad na kraju dovesti do zarade. Ali bez sveobuhvatnog finansijskog plana, sav taj naporan rad se često pretvara u jednostavno preživljavanje, a ne u napredovanje.

Bogatstvo nije samo zarada, već i pametna potrošnja, štednja i ulaganja. Najbogatiji ljudi nisu nužno oni koji najteže rade, već oni koji mudro upravljaju svojim novcem.

2. Upadaju u zamku inflacije životnog stila

Kada počnu da zarađuju više, počinju i da troše više. Ovaj fenomen je poznat kao inflacija životnog stila. Umjesto da štede ili ulažu svoj veći prihod, oni unapređuju svoj životni stil kako bi odgovarao njihovoj novoj zaradi. Od češćih večera u restoranima do kupovine skuplje odjeće, troškovi počinju da rastu zajedno sa prihodima. Lako je opravdati luksuzniji automobil ili veću kuću kada zarađujete više. Ali realnost je da vas to često sprečava da gomilate bogatstvo jer povećavaju vaše troškove.

Ključ za izbjegavanje inflacije životnog stila je njeno prepoznavanje i svjesno ulaganje napora da uštedite i uložite dodatni prihod umjesto da ga trošite.

3. Zanemaruju ulaganje u sebe

Iako je uobičajeno razmišljati o ulaganju u smislu akcija, obveznica ili nekretnina, često se zanemaruje jedna od najvažnijih oblasti za ulaganje – mi sami. Jedno istraživanje to potkrepljuje. Rendal Bel, socioekonomista koji je proučavao uspjeh više od dvije decenije, primijetio je ovo: "Oni koji čitaju sedam ili više knjiga godišnje imaju više od 122 odsto veće šanse da budu milioneri za razliku od onih koji ništa ne čitaju ili pročitaju samo jednu do tri [knjige].“

Kontinuirano učenje i unapređenje vaših vještina – bilo kroz formalno obrazovanje, onlajn kurseve ili čitanje – može otvoriti vrata mogućnostima koje se više plaćaju.

4. Ignorišu važnost umrežavanja

Ovo je važno. Rijetko ko postiže uspjeh u izolaciji. Jaka mreža može otvoriti mogućnosti kojima inače ne biste imali pristup. To može biti ponuda za posao, poslovno partnerstvo ili čak prilika za ulaganje. To su stvari koje mogu značajno uticati na vaš finansijski rast.

Uložite vreme i trud u izgradnju značajnih odnosa, kako profesionalnih tako i ličnih. To pravi veliku razliku u karijeri i finansijama.



Umrežavanje je zaista neizostavan dio jednačine za izgradnju bogatstva.

5. Previše rizikuju

Naravno, rizici mogu biti zastrašujući, posebno kada je u pitanju vaš teško zarađeni novac. Ali realnost je da finansijski rast često zahtijeva da izađete iz zone udobnosti i preuzmete proračunate rizike. Skoro svaka osoba koja je postigla uspjeh je rizikovala da to učini. Ulaganje u akcije, pokretanje biznisa ili čak promjena karijere radi bolje plaćenog posla – sve su to radnje koje uključuju određeni nivo rizika. Međutim, oni takođe imaju potencijal za dobitak. Naravno, nije cilj bezobziran rizik, već proračunati. Uradite svoje istraživanje, odmerite prednosti i nedostatke i donosite odluke zasnovane na informacijama.

6. Previđaju moć pasivnog prihoda

Naporan rad je neophodan za finansijski uspjeh, ali nije jedini. Još jedan ključni element koji mnogi zanemaruju je moć pasivnog prihoda. Pasivni prihod se odnosi na novac koji zarađujete bez aktivnog rada, kao što je prihod od zakupnine, dividende od investicija ili zarada od sporednog poslovanja.

Ljepota pasivnog prihoda je u tome što može da obezbijedi stalnu zaradu čak i kada ne radite. Omogućava vam da zaradite novac dok spavate, idete na odmor ili se čak penzionišete. Kako je rekao finansijski autor Robert T. Kiiosaki, "bogati ne rade za novac, već novac radi za njih… siromašni rade za novac".

Nažalost, mnogi marljivi pojedinci fokusiraju se isključivo na svoj primarni prihod i ignorišu potencijal stvaranja pasivnih prihoda. Preveliko oslanjanje na aktivni prihod ograničava potencijal zarade i često ih sprečava da ostvare istinsko bogatstvo i slobodu.

7. Ne smiju da cijene samo novac - vrijeme je najvredniji resurs

Na kraju, ali ne i najmanje važno, najuspješniji ljudi shvataju da je vrijeme, a ne novac, njihova najvrijednija imovina. Dok se novac može zaraditi, uštedeti i uložiti, vrijeme se može potrošiti samo jednom. Jednom kada je nestane, ne možete ga vratiti. Mnogi vrijedni pojedinci su toliko zaokupljeni zaradom da zaborave da cijene svoje vrijeme. Oni provode bezbroj sati na poslu ne uzimajući u obzir oportunitetni trošak – stvari koje bi mogli da rade sa tim vremenom kako bi obogatili svoje živote i potencijalno zaradili više novca.

Ne pravite grešku ulažući sve vrijeme za novac. Naučite da cijenite svoje vrijeme, koristite ga mudro i zapamtite da je ono ponekad najbolja investicija koju možete da uložite u sebe i trenutke koji su zaista važni. Iako je naporan rad nesporno važan, radi se o ravnoteži, a ne o teškom radu.

