Kamp za žene koje su ljute na svoje muževe: Vrište, urlaju, mlate bičevima... ko bi se od vas prijavio?

Ako vas je dragi iznervirao, svoj bijes možete da izbacite na ovako nekom mjestu...

Izvor: instagram/thatsdax

Sigurni smo da ste se makar jednom u vezi ili braku našli u situaciji da pomislite ili čak i naglas kažete - što ne mogu da odem negdje na dva dana, da se izvičem i odmorim mozak od gluposti. Naročito ako je tome prethodilo ponavljanje po milioniti put: spusti dasku, pokupi veš, uradi mi to i to...

No, sada se čini da postoji mjesto gdje zapravo možete da odete na par sati i praktično se izduvate od svega što vas nervira kod vaše druge polovine.

Riječ je o kampu za žene koji je postao viralan na mrežama, i gdje djevojke i supruge mogu da izbace nagomilani stres i bijes.

Opis ispod snimka glasi: "Ovo je kamp gdje žene dolaze da ispuste bijes prema svojim muževima". Video je stekao ogromnu popularnost, jer se mnogi gledaoci prepoznaju u njemu i smatraju ga i zabavnim i realističnim. Prikazuje jedinstveno okruženje kampa, gdje žene izražavaju svoj potisnuti bijes u sigurnoj i podržavajućoj atmosferi.

U snimku se vide žene koje viču iz sveg glasa, odnosno, kako glasi detaljan opis dostupan na internetu, koje se oslobađaju svojih frustracija. Neke od njih lome drvene štapove o zemlju, simbolizujući bijes koji često potiskuju u svakodnevnom životu. Ovaj simbolični čin lomljenja štapova predstavlja oslobađanje emocija koje bi, kada bi se javno ispoljile, mogle dovesti do ozbiljnih posljedica po njihove veze. Video dočarava univerzalne izazove bračnog života, gdje mnoge žene osjećaju da moraju potisnuti svoja osjećanja kako bi održale mir kod kuće.

Naravno, nije trebalo mnogo da se na mrežama nađu i mimovi i komični snimci poput ovog u nastavku:

Ali i da se zaređaju komentari poput: "Povedi i mene", "Ali ni telefon nije ponijela da je ne ometa dok se prazni", "Poslije ovoga idemo na piće", "Treba nam više ovakvih kampova", "Dođavola, vidio sam ženu u ovom videu", "Što se mene tiče, ovo je zdrava kontrola bijesa, izvičeš se i ćao"...

Bilo je i onih kojima je ovako nešto nečuveno.

"Ako se ovako ponašate, to znači da ne volite svog muža", "Nema šanse da će me ijedan muškarac dovesti do toga da moram da idem u šumu da bih vikala", "Žao mi je, volim svog muža, ne razumijem ovo", "Ovo je tužno, nadam se da vaši muževi hvataju bilješke"... samo je djelić očigledno podijeljenih reakcija koje su se mogle pročitati.

No, šta vi kažete, da li biste se vi ikada prijavile za ovako nešto ili je ipak kamp ovog tipa pretjeran? Pišite nam mišljenje u komentarima.

(Mondo)