Postanite najbolja verzija sebe: 5 moćnih trikova koji će vam pomoći da zablistate do kraja 2024.

Prvo, treba da programiramo svoj mozak da prestanemo da čekamo ponedjeljak, Novu godinu ili trenutak kada budemo "spremni" da zapravo živimo život koji želimo. Čekanje januara je još jedan način na koji obmanjujemo mozak misleći da još nismo dovoljno dobri da budemo naša najbolja verzija (spoiler: već jeste). Drugi razlog je što je važno da se namjerno povežemo sa sobom (umjesto da dozvolimo da nas haotični rasporedi preplave i da živimo nesvjesni sebe kao prethodnih godina). Dakle, ako želite da unaprijedite svoj život sada, umjesto da čekate Novu godinu, evo pet moćnih koraka koji će vam pomoći da zablistate do 31. decembra.

Razmislite o tome kako izgleda, šta radi i kako razmišlja najbolja verzija vas

Morate da znate "zašto" ulažete trud u postizanje svojih ciljeva. Ništa nije motivišuće kao kada jasno možemo da vizualizujemo ko želimo da postanemo. Osim toga, ova jasnoća je ključna za postavljanje ciljeva koji su zaista vrijedni truda. Često započinjemo rituale, programe ili postavljamo ciljeve misleći da su dobri za nas, ali oni nas ne vode ka životu koji želimo. Neki ljudi ustaju u 5:30 ujutro, treniraju u teretani, prate dijete bogate proteinima. Sve te stvari su u redu, ali da li se uklapaju u vašu najbolju verziju sebe? Možda vaša najbolja verzija ima opuštena jutra i preferira pilates i jogu.

Da biste razjasnili ko je vaša najbolja verzija, napravite "brainstorming" i postavite sebi pitanja kao što su: Šta ona radi za posao, gdje živi, sa kim živi, kako se osjeća svaki dan? Razmislite i o manjim detaljima poput toga šta ona nosi, šta sluša na putu do posla, šta jede tokom dana, kako provodi vrijeme sa prijateljima itd. Što više detalja smislite, lakše ćete početi da preduzimate konkretne korake.

Postavite dnevne i nedeljne ciljeve

Česta greška je postavljanje samo krajnjih ciljeva (npr. "ustajati ranije" "zarađivati 5000 evra mjesečno," "više se družiti" "smršati," "ući u vezu...") bez postavljanja svih malih mikro-ciljeva koji su koraci na putu do tih krajnjih ciljeva. Dakle, kada znate ko je vaša najbolja verzija i ka čemu težite, postavite dnevne i nedjeljne navike kako biste to postigli. Možda je to priprema obroka svakog dana, odlazak na dejt jednom nedjeljno, spavanje od 10 uveče svake noći ili postavljanje redovnih finansijskih pregleda. Pitajte se šta treba da radite na nedjeljnoj i dnevnoj bazi kako biste stigli tamo gdej želite da budete. Na primjer, ako želite povišicu na kraju godine, možda treba da postavite nedjeljne sastanke sa šefom ili unaprijedite svoju dnevnu listu zadataka za veću produktivnost. Mikro-ciljevi koje postavljamo na dnevnom i nedjeljnom nivou su akcioni koraci koji nas vode ka životu na višem nivou.

Donosite odluke na osnovu dugoročne radosti umjesto kratkoročnih nagrada

Često miješamo kratkoročni udar dopamina sa instant zadovoljstvom ili podizanjem raspoloženja; grickamo kolačiće, otvaramo TikTok ili gledamo TV kada nam je potrebna utjeha ili se osjećamo pod stresom. Ako nismo učinili dovoljno da tokom dana podstaknemo radost, mozak će željeti dopamin. Kao što kada vam padne šećer u krvi, vaše tijelo traži najbrže izvore glukoze, jer je to najbrži oblik energije, a ne zato što je to najbolji dugoročni izvor energije. Razmišljam o tome kao o istoj stvari sa dopaminom. Kada vam nedostaju ti "hormoni sreće," tijelo će željeti najbrži oblik dopamina (ukusnu hranu ili skrolovanje na telefonu).

Postoji velika razlika između: "ovo će me ulčiniti da se osjećam dobro sada" i "ovo će me učiniti srećnijom". Ponekad, ovi brzi udarci dopamina iscrpljuju našu energiju i smanjuju naše raspoloženje, pa se ne osjećamo dobro i teže nam je da postignemo ono što želimo. Svaki put kada jedete nešto, prihvatite planove ili odaberete trening, pitajte se: "Da li će ovo učiniti da se sutra osećam 1% srećnije ili 1% manje srećno?" Neka vam odluke budu zasnovane na dugoročnoj sreći, a ne na kratkoročnom zadovoljstvu.

Čitajte po jedno poglavlje (ili 10 strana) knjige koja je usmjerena na vaš život iz snova svaki dan

Čitanje je najpametnija investicija vašeg vremena i najvažniji trik jer imate neverovatan pristup drugim gledištima ili savjetovima o bilo kom cilju. Svakog dana, prioritizujte čitanje određenog broja strana (da biste obavezali sebi) i nabavite knjigu koja je specifična za vaš život iz snova. Pronađite knjigu o preduzetništvu ili finansijama, naučite kako da budete fizički zdraviji, uzmite knjigu koja vam može pomoći da izliječite svoje tijelo, ili pročitajte biografiju osobe čiji život obožavate. Ali to ne mora biti knjiga o ličnom razvoju da biste unaprijedili svoj život. Usljed čitanja svakog dana neminovno ćete primijetiti ogromnu razliku u načinu na koji gledate na svijet.

Romantizujte izlazak u prirodu svako jutro

Kada je tijelo izloženo sunčevoj svjetlosti, smanjuje se proizvodnja melatonina (hormona sna), što zatim poboljšava energiju. Pošto sunčeva svjetlost takođe funkcioniše kao unutrašnji sat, zna da počne sa proizvodnjom melatonina otprilike 12 sati nakon izlaganja, pa je važno da dobijete sunčevu svjetlost odmah ujutro da biste imali energiju tokom dana i mogli da zaspite i spavate noću. Sunčeva svjetlost je takođe glavni izvor vitamina D, koji je povezan sa raspoloženjem i energijom. Ako se često osjećate bez motivacije ili umorno ove godine, prioritizujte jutarnje sunce i to će vam koristiti kako bi se osjećali bolje svakodnevno i lakše postigli svoje ciljeve.