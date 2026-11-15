U najelitnijem klubu na svijetu važe stroga pravila: Tajni komitet bira članove, a posjećivala ga je i kraljica

Annabel's važi za najglamuroznije, vizuelno najekstravagantnije i vjerovatno najslavnije utočište svjetske elite, ali kroz njegova vrata ne prolazi svako.

Izvor: Instagram/annabelsmayfair

Zaboravite na VIP separee, skupa pića i mahanje crnim karticama. Postoji mjesto na planeti gdje vam čak ni kofer pun para ne garantuje da ćete kročiti preko praga. Dobrodošli u Annabel's, najglamurozniji, najekstravagantniji i bez sumnje najzatvoreniji privatni klub na svijetu, smješten na elitnoj adresi Berkli skver u srcu londonskog Mejfera.

Još otkako ga je 1963. godine osnovao aristokrata Mark Birli i nazvao po svojoj tadašnjoj supruzi, ledi Anabel, ovo mjesto je postalo ultimativno utočište za one koji vladaju svijetom.

Jedini klub u koji je zakoračila kraljica

Bio je to jedini noćni klub u koji je lično zakoračila britanska kraljica Elizabeta II. Decenijama su ovdje noći provodili princeza Dajana i Frenk Sinatra, dok danas za istim šankom sjedi svjetski džet-set, od Rijane i Kejt Mos, pa sve do vodećih holivudskih zvijezda i krunisanih glava.

Evo kako je izgledalo za Noć vještica:

Enterijer od 55 miliona funti: Šank od oniksa i labudovi od suvog zlata

Godine 2018. klub se preselio u monumentalnu džordžijansku palatu na četiri sprata, a renoviranje je koštalo vrtoglavih 55 miliona funti. Dizajner Martin Brudnicki prostor je pretvorio u nestvarnu eksploziju luksuza i takozvanog "kiča visoke mode".

Glavni restoran krasi šank od rijetkog ružičastog oniksa koji doslovno svijetli u mraku, dok sa tavanice visi na hiljade ručno rađenih porcelanskih cvjetova. Posebna priča su toaleti o kojima godinama bruji Instagram: ženski toalet u potpunosti je obložen roze mermerom, sa slavinama u obliku zlatnih labudova i tavanicom prekrivenom stotinama svilenih ruža. Ipak, postoji kvaka.

Privatnost je svetinja: Kamere strogo ugašene, dres-kod nemilosrdan

Iako enterijer djeluje kao san svakog influensera, u klubu vlada jedno gvozdeno pravilo: fotografisanje i snimanje su strogo zabranjeni. Razlog je jasan – planetarnim zvijezdama i milijarderima garantuje se potpuna anonimnost i opuštenost bez straha od paparaca (čuveni roze toalet je jedina rijetka lokacija gdje se nekako zažmuri na pokoji selfi).

Pored toga, dres-kod je nemilosrdan. Pocepane farmerke, patike ili sportska odjeća znače momentalno odbijanje na ulazu, bez obzira na to ko ste i koliko nula imate na računu.

Za to vrijeme, ispred zgrade se prave kilometarski redovi običnih prolaznika. Klub je globalno čuven po tome što svake jeseni i pred praznike spoljnu fasadu pretvara u živu bajku. Preko čitave palate montiraju se gigantske instalacije – od nestvarnih božićnih vrteški i tropskih džungli, do dvoraca od leda.

Pogledajte slike u galeriji:

Kako se zapravo ulazi? Tajni komitet i članstvo koje se ostavlja u testamentu!

U Annabel's se ne može samo ući s ulice, rezervisati sto niti platiti karta za jedno veče. Procedura prijema rigoroznija je od razgovora za posao u tajnoj službi. Da biste dobili članstvo u njemu morate proći sito i rešeto tajnog komiteta: čak i da imate neograničen budžet, morate podnijeti zvaničnu molbu koju potpisuju i garantuju najmanje dva stalna člana.

Cijena prestiža: Upisna taksa košta više od 2.000 funti, dok je standardna godišnja članarina preko 4.000 funti (postoji manji popust za mlađe od 27 i 35 godina kako bi prostor zadržao mladalačku energiju).

Hiljade na čekanju

Komitet pažljivo bira ko prolazi, traži se savršen balans aristokratije, umjetnika, preduzetnika i modnih ikona.

Za one najmoćnije, postoji i takozvana "legacy" članarina. Košta pravo malo bogatstvo, ali nosi privilegiju koja ne postoji gotovo nigdje drugdje: potpuno je nasljedna, što znači da je članovi mogu uvrstiti u testament i ostaviti svojoj djeci kao porodičnu titulu.

U svijetu gdje se danas gotovo sve može kupiti jednim klikom, Annabel's opstaje kao dokaz da pravi prestiž i dalje zahtijeva nešto više od novca – preporuku, stil i ulaznicu u krug odabranih.