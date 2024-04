ZAŠTO HIRURZI NOSE PLAVE I ZELENE MANTILE? Dvije boje nisu slučajne, veoma koriste pacijentima

Zelena ili plava boja unifrome hirurga služi svrsi!

Izvor: Shutterstock.com/VesnaArt

Opšte je poznato da hirurzi nose zelene ili plave mantile, ali većina nas se vjerovatno nikad nije zapitala zašto baš te boje. Ukoliko ste imali susreta sa doktorima u bolnici ili hirurzima, kada je situacija hitna, na pamet vam sigurno nije palo zašto su na njima zelena ili plava boja.

Ali, jedan student urologije sa Univerziteta u SAD ima odgovor na to pitanje. Naime, ove boje nisu nimalo slučajne, kao ni zbog estetike, već imaju korisnu svrhu. Student urologije Hanter Norton, na TikToku je nedavno podijelio video u kojem objašnjava zašto. Naveo je i zašto druge boje, poput crvene ne dolazi u obzir, piše Miror.

To je prije svega zato što je crvena previše slična boji krvi, pa ju je teže uočiti u potencijalno opasnim po život situacijama - kada je pacijent na operacionom stolu.

"Ako imamo krv na crvenoj odori, mislite li da bismo to mogli dobro vidjeti? Plus krv na svijetloplavom ili zelenom ne izgleda baš kao krv, pa je manje strašna", objasnio je on.

Takođe, sa psihološke tačke gledišta, zelena boja ima umirujuće dejstvo, gledajući u zelenilo mi tako "odmaramo oči".

(MONDO)