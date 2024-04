KAKO SO UTIČE NA INTIMNE ODNOSE! Ne strada samo krvni pritisak, posljedice se osjete kod oba pola

Pogledajte kako pretjeran unos soli utiče na intimne odnose!

Doktori često ističu koliko je ishrana važna i povezana sa ostalim organima u tijelu, pa čak i polnim organima. Određene namirnice mogu da poboljšaju performanse u krevetu, dok druge mogu da ih oslabe. Jedna od njih je ona koju Srbi obožavaju i stavljaju u svako jelo. U pitanju je so!

Kako pretjeran unos soli može negativno da se odrazi na intimne odnose? To potvrđuje ginekološkinja dr Asta Dejel koja za “Health Shots” otkriva na koje tri funkcije se so najviše odražava kod muškaraca. Čak i studija objavljena u "Journal of Sexual Medicine" povezuje preteran unos soli sa e*ektilnom disfunkcijom.

1. Povišeni krvni pritisak

Hipertenzija ili povišeni krvni pritisak nastaje kada nastaje kada je pritisak u krvnim sudovima previsok. Prekomjerni unos soli povezan je sa visokim krvnim pritiskom, što zauzvrat može da smanji protok krvi u različite organe, uključujući i polne. Studija objavljena u" Vascular Health and Risk Management" otkrila je da hipertenzija može da dovede do problema s e*ekcijom kod muškaraca i suvoću ženskog polnog organa i manjak se*ualne želje kod žena.

2. Ukočenost arterija

Ukočenost arterija se dešava kada postane teško da se krvni sudovi prošire ili skupe po potrebi. Fleksibilni krvni sudovi su potrebni za optimalan protok krvi, neophodan za intimno uzbuđenje. Studija objavljena u "Journal of Clinical Hipertension" našla je vezu između visokog unosa soli i načina na koji direktno ili indirektno povećava rizik od ukočenosti arterija, što može da se odrazi na vaš intimni život.

3. Endotijelna disfunkcija

Zdrava funkcija endotijela je ključna za oslobađanje azotnog oksida, supstance koja pomaže opuštanju krvnih sudova i poboljšava protok krvi. Konzumiranje prekomjerne soli može da poremeti funkciju endotijelnih ćelija, što dovodi do endotijelne disfunkcije, pokazala je studija objavljena u "The American Journal of Clinical Nutrition".

