Šta se krije iza bola u vratu i ramenima? Svi misle na sjedenje i nepravilno držanje, ali...

Kada se suočite sa napetošću mišića i naizgled neobjašnjivim bolom, vaše tijelo pokušava da vam pošalje određenu poruku.

Izvor: Shutterstock/Nenad Cavoski

Bol u vratu i ramenima problemi su koje je većina nas iskusila. Obično ove bolove povezujemo sa produženim sedenjem ispred računara, nepravilnim držanjem ili intenzivnim fizičkim naporom. Iako ovi uzroci mogu da budu validni, postoji još jedan koji vrlo malo nas istražuje, a koji zaslužuje svu našu pažnju, posebno kada smo u stresnom periodu. Tada ovi problemi traju, bez obzira na to koliko masaža radimo ili koliko krema protiv bolova primenjujemo. Reč je o potisnutoj traumi.

Veza između traume i tela

Telo ima somatsko pamćenje, što znači da emocionalna iskustva mogu da se skladište u različitim delovima tela. Ova veza između uma i tela je fundamentalna u razumevanju kako potisnute traume mogu fizički da se manifestuju. Bol u vratu i ramenima često je povezan sa osećajem opterećenja, emocionalne napetosti i stresa. Ramena se često doživljavaju kao "mesto" na kojem nosimo svoje brige, a područje grlića materice je često pogođeno napetostima i neizraženim emocijama.

Naše telo je ogledalo iskustava koja živimo

Ramena su, metaforički, mesta na kojima nosimo "težinu sveta". Kada osećamo da smo preplavljeni obavezama, očekivanjima drugih ili čak sopstvenim očekivanjima, ova emocionalna napetost može da se odrazi na napetost mišića i jak bol u ovim oblastima.

Emocije koje utiču na nas više nego što mislimo

Pre svega, moramo da mislimo na hronični stres. Kada smo izloženi kontinuiranom stresu, celo naše telo postaje napeto. Ova napetost se vremenom akumulira i može da dovede do upornih bolova u predelu grlića materice i ramena. Zatim, ne možemo, a da se ne pozabavimo strahom i anksioznošću. Ove emocije često su povezane sa odbrambenim položajem, u kojem se mišići vrata i ramena stežu kao odbrambeni odgovor. Ako se ovim emocijama ne upravlja, one mogu da dovedu do jakog fizičkog bola u ovoj oblasti, čak i ako je bol naizgled neobjašnjiv.

Kako prepoznati potisnute traume?

Identifikovanje potisnutih trauma nije uvek lak proces, jer su skrivene duboko u podsvesti. Međutim, postoje neki znaci koji mogu da ukažu na prisustvo takvih trauma:

Ponavljajući snovi ili noćne more - oni mogu da odražavaju nerešene traume koje pokušavaju da isplivaju na površinu.

- oni mogu da odražavaju nerešene traume koje pokušavaju da isplivaju na površinu. Intenzivne emocionalne reakcije na naizgled beznačajne situacije - ove reakcije mogu da budu izazvane sećanjima ili iskustvima vezanim za potisnute traume.

- ove reakcije mogu da budu izazvane sećanjima ili iskustvima vezanim za potisnute traume. Hronični neobjašnjivi bol sa medicinske tačke gledišta - kada ne postoji jasno medicinsko objašnjenje za bol u vratu i ramenima, moguće je da oni imaju emocionalnu komponentu, tako da morate da "kopate" duboko u sebi.

Šta može da pomogne?