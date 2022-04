Brat Krisa Roka izazvao Vila Smita! Želi da se nađu u ringu

Ubijeđen je da bi dobio slavnog holivudskog glumca.

Nakon što je Vil Smit ošamario Krisa Roka 27. marta na dodjeli Oskara zbog šale na račun njegove supruge Džejde Pinket Smit koja boluje od alopecije, strasti se ne smiruju.

Mlađi brat Krisa Roka, Keni koji je potpisao ugovor za rijaliti šou Celebrity Boxing, u kojem slavne osobe boksuju jedne protiv drugih, poželio je da u ringu odmjeri snage upravo sa Vilom Smitom.

"Želio bih da uđem u ring s Vilom Smitom. Mogao bih da ga dobijem. Pustio bih svoje ruke da govore umjesto mene", rekao je on i dodao da razlika u visini, koja ide na stranu Vila Smita, ne bi igrala nikakvu ulogu u meču.

Neposredno nakon incidenta na dodjeli Oskara, Keni Rok je izjavio da bi Smitu trebalo da se oduzme osvojeni Oskar i da je odmah trebalo da ga izbace sa svečane dodjele.

"Izjeda me iznutra dok iznova i iznova to gledam jer napadnut je neko koga volim, a ja ništa ne mogu da učinim po tom pitanju. Svaki put kad pogledam video, ponovo proživljavam isto i to onda nastavi da se vrti u mojoj glavi. Moj brat mu nije bio prijetnja, a vi ga u tom trenutku ne poštujete. Jednostavno ste ga ponizili pred milionima ljudi koji gledaju šou", ispričao je Keni Rok koji nije prihvatio Smitovo izvinjenje koje je stiglo nekoliko dana nakon incidenta.

"Možda bih na to drugačije gledao da se odmah izvinio, kad se popeo na binu, plakao i prihvatio nagradu. Ali nije, pa mi to govori da se ipak radi o nečemu drugom", naglasio je Keni, te izrazio i frustraciju što Akademija nije žešće reagovala na sam incident.

Predsjednik Akademija filmske umjetnosti i nauke Dejvid Rubin nekoliko dana nakon šamaranja na dodjeli Oskara saopštio je da je Smitu zabranjeno narednih 10 godina da prisustvuje dodjeli prestižne nagrade!

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju ponašanje glumca je bilo "opasno i nedopustvo", a u saopštenju nije bilo riječi o oduzimanju Oskara.