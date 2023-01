Đani dao 250.000 evra za kuću na Savi, a sad mu prijete rušenjem

Radiša Traković Đani navodno se našao u velikom problemu zbog lukuzne vikendice koju je sagradio na obali Savi, a veliku muku muči sa papirima za ovaj objekat.

Popularni pjevač Radiša Trajković Đani čiji se snimci s bakšišem svakodnevno šeruju na društvenim mrežama, na obali rijeke Save sagradio je vikendicu za koju je navodno iskeširao 250.000 evra. Kako Kurir Stars prenosi od izvora bliskog folkeru, on već duže vrijeme ne može da pribavi građevinsku dozvolu za ovu kuću.

Kako se navodi pjevač je i prošle nedjelje odbijen za legalizovanje ovog nelegalno podignutog objekta, a kako vrijeme za ovaj postupak polako ističe, on je u velikom problemu i strahu da mu ova kuća ne bude srušena - "Đani je baš u velikom problemu, jer nikako ne može da pribavi građevinsku dozvolu za kuću na Savi. Trajkovićeva kuća je, kao i mnoge druge u tom dijelu, nelegalno podignuta, a skoro je snimana i za video-prilog u Dnevniku, gdje je baš ona prikazana kao primjer izgradnje divljih kuća u tom dijelu grada", rekao je izvor i dodao:

"Situacija uopšte nije naivna, jer ukoliko u što skorijem roku ne dobije dozvolu za uknjiženje, ovom objektu u njihovom vlasništvu prijeti rušenje. Dosad je odbijen više puta, a posljednji put se to desilo prošle nedjelje. To znači da će izgubiti sav novac koji je u nju uložio, a to je oko 250.000 evra. Tako je on sam pričao po medijima, da ga je toliko koštalo".

Bračni par Trajković se nisu oglašavali ovim povodom. Tajkovići u ovoj vili imaju bazen, palme i sve ono što im je neophodno kako bi uživali u luksuzu. Na placu se takođe nalazi i košarkaški teren, a ovu nekretninu obezbjeđenje sve vrijeme čuva iz kamp prikolice, pored toga, imanje je okruženo i brojnim kamerama kako bi Slađa, Đani i njihova porodica mogli stalno da nadgledaju šta se događa oko kuće.

