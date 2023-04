IMAŠ GODINU DANA DA SMRŠAŠ ZA ULOGU! Glumac smršao 70 kilograma i sa osmijehom došao na crveni tepih...

Tim Realbuto drži rekord za najveći gubitak težine za ulogu u svom novom filmu.

Da se sve može kad se hoće dokazao je glumac koji je oborio rekord! Realbuto glumi pacijenta s multiplom sklerozom, koji se bavi boksom nakon smrti oca kako bi prebrodio tragediju i pronašao unutrašnji mir. Film "Bobcat Moretti" snimljen je u dvije faze kako bi glumac stigao da se bavi svojim tijelom za drugi dio filma.

Glumac je imao 180 kilograma i produkcijski tim mu je dao rok - godinu dana da smrša. Realbuto je izgubio nevjerovatnih 70 kilograma za ulogu i sada drži rekord za najveću izgubljenu težinu! Nakon što je uspješno ispunio zadatak, produkcijski tim je započeo sa snimanjem. Poznato je da je hirurški stavio prsten na želudac, a podvrgao se i napornom treningu i režimu ishrane kako bi bio u dobroj formi.

"Primijetio sam promjenu u svojoj energiji i unutrašnjem zdravlju. Ovaj film mi je promijenio život ne samo što se tiče karijere. Takođe mi je spasio život, zaista vjerujem u to. Sada imam puno više energije i elana", rekao je Realbuto koji misli da ranije "nije bio zdrav", ističući da je zahvalan izvršnom producentu i svom treneru Eriku Potempi što nisu odustali od njega.

"On je zvijer koja mi nije dopustila da odustanem bez obzira na to kako sam se osjećao. Preporučujem da svako uzme trenera poput njega, koji je uvijek na vašoj strani bez obzira na sve. Vježbali smo šest puta nedjeljno. Kad god smo radili na treningu boksa, to mi se svidjelo. Stvarno mi je pomoglo da se uživim u lik", rekao je Realbuto.

"Moj savjet onima koji žele da smršaju, čak i u najtežim danima, onim danima kada ste najviše iscrpljeni, jeste da vježbaju. Razgovarajte sa svojim trenerom ako ste potišteni, nemojte ići u ponor loše hrane. Iako je to, naravno, mnogo lakše reći nego učiniti", poručio je glumac svima koji se bore s viškom kilograma.

