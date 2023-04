MUŠKARAC (39) IZBACIO SAMO DVIJE NAMIRNICE I SMRŠAO 63 KG: Slike PRIJE i POSLIJE nevjerovatne

Muškarac iz Velike Britanije je smršao nevjerovatna 63 kilograma, praktično sve što je uradio jeste da je izbacio puter i punomasni sir iz jelovnika.

Izvor: Privatna arhiva

Britanac, koji je zbog problema sa zdravljem bio prinuđen da smrša i skinuo nevjerovatna 63 kilograma, otkrio je za tamošnje medije koji "sistem" je primijenio... I koliko je, zapravo, jednostavan!

Prije osam godina težina 39-godišnjeg Marka Hamfrisa iz Plimuta u Devonu iznosila je 156 kilograma. Što bi se u našem narodu reklo, bio je "širi nego duži". Za godinu dana, gojaznost je uzela danak i ljekari su mu dijagnostikovali giht (upala zgloba) i rekli da ako misli da se kreće "normalno", bez bolova, mora prvo da smrša. "Bacio" se na dijete i u naredne dvije godine uspio je da skine 30 kg. A onda, kako to obično biva, izgubio je volju i stao. Jednostavno više nije imao motivaciju da vodi računa o tome šta jede, da se suzdržava kad su na stolu omiljeni pecijaliteti...

Nekoliko godina kasnije - 2020, odlučio je da ponovo krene u borbu sa suvišnim kilogramima, a najviše ga je podstakao osteoartritis koji su mu otkrili na koljenu. Ponovo se uhvatio u koštac sa viškom. Hamfris je nameravao da ide u teretanu, čak i da unajmi ličnog trenera, a baš tada se desila pandemija korone. Odlazak u teretanu nije bio opcija.

Po završetku prvog lokdauna, Mark je odlučio da ne čeka više i uzme stvari u svoje ruke. Ozbiljno je shvatio problem sa zdravljem. Po savjetu trenera, puter i punomasne sireve je zamijenio "lajt" varijantom - krem sirom, bavio se sportom i već u prvoj nedjelji je skinuo 2,7 kilograma i to bez velikih korekcija u ishrani.

Pogledajte Markovu transformaciju.

Izvor: Privatna arhiva

Naredne dvije godine je jeo uglavnom ribu, piletinu i govedinu. Potpuno je eliminisao brzu hranu, slatke sokove i prerađenu hranu iz prodavnice. Na takvoj dijeti njegova težina se smanjivala za oko kilogram nedjeljno.

Iako je imao periode stagnacije, tvrdoglavo je išao ka cilju.

"Sredinom 2022. bacio sam svu svoju staru, veliku odjeću i počeo da obnavljanjem garderobera i to od nule. Ostavio sam samo stari džemper i duks da bi me inspirisali i oraspoložili kad vidim koliko sam napredovao", kaže Hamfris koji je do 2023. uspio da smrša 63 kilograma, od čega je 34 skinuo u posljednje tri godine.

(MONDO)