Viki Miljković zida zgradu u Zemunu: Banke joj nudile kredit, ona u kešu platila plac i izgradnju 3.000 kvadrata

Pjevačica Viki Miljković i njen suprug Dragan Tašković Taške, kupili su plac na ekskluzivnoj lokaciji u Zemunu na kojem će podići luksuzni stambeni i poslovni prostor.

Neimenovani izvor otkriva da je bračni par, koji se bavi prodajom nekretnina u Beogradu, Turskoj i Dubaiju, u kešu platio plac i majstore koji će raditi na projektu.

"Violeta i njen suprug Dragan Tašković Taške su kupili plac u strogom centru Zemuna koji se prostire na 3.000 kvadratnih metara. Tu će podići luksuzni stambeni prostor, a biće i lokala", rekao je neimenovani izvor i dodao da je u posao izgradnje stanova u Zemunu navodno trebalo da bude uključen i Saša Popović.

"Koliko znam, Viki i Saša su o tome dugo pregovarali. Osim što je on nju angažovao oko uređenja i opremanja zgrada koje on zida na Bežanijskoj kosi, želio je da je uključi i u samu gradnju, pa joj je predložio partnerski odnos. Ono što je šokantno je da je ona na to pristala, a poslije je odlučila da ga šutne i da mu uskrati 'dio kolača'", tvrdi izvor za Alo.

Violeta i Taške su za plac koji su kupili dali čitavo bogatstvo i to u kešu.

"Kada su videle projekat Miljkovićeve, banke su se utrkivale s ponudama kredita, ali je folkerka to odbila i istakla da ima novca da sve izgura sama".

Violeta Viki Miljković posljednjih godina slabije nastupa jer se u potpunosti posvetila biznisu sa nekretninama, a svojevremeno je izjavila da se u Istanbulu nalazi kancelarija za dizajn, i da pored nekretnina u Antaliji, Alanji i Bodrumu, prodaje i one u Dubaiju i ekskluzivnim dijelovima naše prijestonice.

